Dagens BELUGA livepris er 103.45 USD. Spor prisoppdateringer for BELUGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BELUGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BELUGA Logo

BELUGA Pris(BELUGA)

1 BELUGA til USD livepris:

$103.45
$103.45$103.45
+0.40%1D
USD
BELUGA (BELUGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:55 (UTC+8)

BELUGA (BELUGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 100.5
$ 100.5$ 100.5
24 timer lav
$ 106.7
$ 106.7$ 106.7
24 timer høy

$ 100.5
$ 100.5$ 100.5

$ 106.7
$ 106.7$ 106.7

--
----

--
----

+1.36%

+0.40%

-12.67%

-12.67%

BELUGA (BELUGA) sanntidsprisen er $ 103.45. I løpet av de siste 24 timene har BELUGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 100.5 og et toppnivå på $ 106.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BELUGA er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BELUGA endret seg med +1.36% i løpet av den siste timen, +0.40% over 24 timer og -12.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BELUGA (BELUGA) Markedsinformasjon

--
----

$ 16.57K
$ 16.57K$ 16.57K

$ 206.90B
$ 206.90B$ 206.90B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

Nåværende markedsverdi på BELUGA er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.57K. Den sirkulerende forsyningen på BELUGA er --, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.90B.

BELUGA (BELUGA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BELUGA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.412151+0.40%
30 dager$ -26.8697-20.62%
60 dager$ +23.2865+29.04%
90 dager$ +14.3921+16.16%
BELUGA Prisendring i dag

I dag registrerte BELUGA en endring på $ +0.412151 (+0.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BELUGA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -26.8697 (-20.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BELUGA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BELUGA en endring på $ +23.2865 (+29.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BELUGA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +14.3921+16.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BELUGA (BELUGA)?

Sjekk ut BELUGA Prishistorikk-siden nå.

Hva er BELUGA (BELUGA)

BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.

BELUGA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BELUGA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BELUGA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BELUGA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BELUGA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BELUGA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BELUGA (BELUGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BELUGA (BELUGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BELUGA.

Sjekk BELUGAprisprognosen nå!

BELUGA (BELUGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BELUGA (BELUGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BELUGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BELUGA (BELUGA)

Leter du etter hvordan du kjøperBELUGA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BELUGA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BELUGA til lokale valutaer

1 BELUGA(BELUGA) til VND
2,722,286.75
1 BELUGA(BELUGA) til AUD
A$156.2095
1 BELUGA(BELUGA) til GBP
76.553
1 BELUGA(BELUGA) til EUR
87.9325
1 BELUGA(BELUGA) til USD
$103.45
1 BELUGA(BELUGA) til MYR
RM434.49
1 BELUGA(BELUGA) til TRY
4,280.761
1 BELUGA(BELUGA) til JPY
¥15,207.15
1 BELUGA(BELUGA) til ARS
ARS$152,580.474
1 BELUGA(BELUGA) til RUB
8,638.075
1 BELUGA(BELUGA) til INR
9,112.9105
1 BELUGA(BELUGA) til IDR
Rp1,724,165.977
1 BELUGA(BELUGA) til KRW
144,482.408
1 BELUGA(BELUGA) til PHP
5,897.6845
1 BELUGA(BELUGA) til EGP
￡E.4,982.152
1 BELUGA(BELUGA) til BRL
R$549.3195
1 BELUGA(BELUGA) til CAD
C$141.7265
1 BELUGA(BELUGA) til BDT
12,594.003
1 BELUGA(BELUGA) til NGN
154,632.922
1 BELUGA(BELUGA) til COP
$404,101.5625
1 BELUGA(BELUGA) til ZAR
R.1,791.754
1 BELUGA(BELUGA) til UAH
4,274.554
1 BELUGA(BELUGA) til TZS
T.Sh.256,063.578
1 BELUGA(BELUGA) til VES
Bs16,862.35
1 BELUGA(BELUGA) til CLP
$98,794.75
1 BELUGA(BELUGA) til PKR
Rs29,363.248
1 BELUGA(BELUGA) til KZT
56,008.8645
1 BELUGA(BELUGA) til THB
฿3,290.7445
1 BELUGA(BELUGA) til TWD
NT$3,126.259
1 BELUGA(BELUGA) til AED
د.إ379.6615
1 BELUGA(BELUGA) til CHF
Fr81.7255
1 BELUGA(BELUGA) til HKD
HK$803.8065
1 BELUGA(BELUGA) til AMD
֏39,590.315
1 BELUGA(BELUGA) til MAD
.د.م933.119
1 BELUGA(BELUGA) til MXN
$1,902.4455
1 BELUGA(BELUGA) til SAR
ريال387.9375
1 BELUGA(BELUGA) til ETB
Br14,852.3165
1 BELUGA(BELUGA) til KES
KSh13,363.671
1 BELUGA(BELUGA) til JOD
د.أ73.34605
1 BELUGA(BELUGA) til PLN
374.489
1 BELUGA(BELUGA) til RON
лв445.8695
1 BELUGA(BELUGA) til SEK
kr973.4645
1 BELUGA(BELUGA) til BGN
лв171.727
1 BELUGA(BELUGA) til HUF
Ft34,368.159
1 BELUGA(BELUGA) til CZK
2,139.346
1 BELUGA(BELUGA) til KWD
د.ك31.55225
1 BELUGA(BELUGA) til ILS
344.4885
1 BELUGA(BELUGA) til BOB
Bs714.8395
1 BELUGA(BELUGA) til AZN
175.865
1 BELUGA(BELUGA) til TJS
SM968.292
1 BELUGA(BELUGA) til GEL
279.315
1 BELUGA(BELUGA) til AOA
Kz94,301.9165
1 BELUGA(BELUGA) til BHD
.د.ب39.00065
1 BELUGA(BELUGA) til BMD
$103.45
1 BELUGA(BELUGA) til DKK
kr656.9075
1 BELUGA(BELUGA) til HNL
L2,711.4245
1 BELUGA(BELUGA) til MUR
4,690.423
1 BELUGA(BELUGA) til NAD
$1,794.8575
1 BELUGA(BELUGA) til NOK
kr1,028.293
1 BELUGA(BELUGA) til NZD
$175.865
1 BELUGA(BELUGA) til PAB
B/.103.45
1 BELUGA(BELUGA) til PGK
K432.421
1 BELUGA(BELUGA) til QAR
ر.ق375.5235
1 BELUGA(BELUGA) til RSD
дин.10,317.0685
1 BELUGA(BELUGA) til UZS
soʻm1,277,159.5615
1 BELUGA(BELUGA) til ALL
L8,530.487
1 BELUGA(BELUGA) til ANG
ƒ185.1755
1 BELUGA(BELUGA) til AWG
ƒ186.21
1 BELUGA(BELUGA) til BBD
$206.9
1 BELUGA(BELUGA) til BAM
KM171.727
1 BELUGA(BELUGA) til BIF
Fr308,798.25
1 BELUGA(BELUGA) til BND
$132.416
1 BELUGA(BELUGA) til BSD
$103.45
1 BELUGA(BELUGA) til JMD
$16,594.4145
1 BELUGA(BELUGA) til KHR
415,461.407
1 BELUGA(BELUGA) til KMF
Fr43,242.1
1 BELUGA(BELUGA) til LAK
2,248,912.9985
1 BELUGA(BELUGA) til LKR
Rs31,291.556
1 BELUGA(BELUGA) til MDL
L1,706.925
1 BELUGA(BELUGA) til MGA
Ar457,742.4565
1 BELUGA(BELUGA) til MOP
P828.6345
1 BELUGA(BELUGA) til MVR
1,582.785
1 BELUGA(BELUGA) til MWK
MK179,600.5795
1 BELUGA(BELUGA) til MZN
MT6,610.455
1 BELUGA(BELUGA) til NPR
Rs14,578.174
1 BELUGA(BELUGA) til PYG
738,839.9
1 BELUGA(BELUGA) til RWF
Fr149,899.05
1 BELUGA(BELUGA) til SBD
$848.29
1 BELUGA(BELUGA) til SCR
1,482.4385
1 BELUGA(BELUGA) til SRD
$3,940.4105
1 BELUGA(BELUGA) til SVC
$905.1875
1 BELUGA(BELUGA) til SZL
L1,794.8575
1 BELUGA(BELUGA) til TMT
m362.075
1 BELUGA(BELUGA) til TND
د.ت301.0395
1 BELUGA(BELUGA) til TTD
$700.3565
1 BELUGA(BELUGA) til UGX
Sh362,902.6
1 BELUGA(BELUGA) til XAF
Fr57,725.1
1 BELUGA(BELUGA) til XCD
$279.315
1 BELUGA(BELUGA) til XOF
Fr57,725.1
1 BELUGA(BELUGA) til XPF
Fr10,448.45
1 BELUGA(BELUGA) til BWP
P1,377.954
1 BELUGA(BELUGA) til BZD
$207.9345
1 BELUGA(BELUGA) til CVE
$9,701.541
1 BELUGA(BELUGA) til DJF
Fr18,310.65
1 BELUGA(BELUGA) til DOP
$6,415.969
1 BELUGA(BELUGA) til DZD
د.ج13,402.982
1 BELUGA(BELUGA) til FJD
$232.7625
1 BELUGA(BELUGA) til GNF
Fr899,497.75
1 BELUGA(BELUGA) til GTQ
Q792.427
1 BELUGA(BELUGA) til GYD
$21,651.0505
1 BELUGA(BELUGA) til ISK
kr12,517.45

BELUGA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BELUGA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BELUGA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BELUGA

Hvor mye er BELUGA (BELUGA) verdt i dag?
Live BELUGA prisen i USD er 103.45 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BELUGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BELUGA til USD er $ 103.45. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BELUGA?
Markedsverdien for BELUGA er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BELUGA?
Den sirkulerende forsyningen av BELUGA er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBELUGA ?
BELUGA oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BELUGA?
BELUGA så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BELUGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BELUGA er $ 16.57K USD.
Vil BELUGA gå høyere i år?
BELUGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BELUGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:55 (UTC+8)

BELUGA (BELUGA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BELUGA-til-USD-kalkulator

Beløp

BELUGA
BELUGA
USD
USD

1 BELUGA = 103.45 USD

Handle BELUGA

BELUGAUSDT
$103.45
$103.45$103.45
+0.46%

