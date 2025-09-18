Hva er BELUGA (BELUGA)

BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.

BELUGA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BELUGA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BELUGA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om BELUGA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BELUGA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BELUGA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BELUGA (BELUGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BELUGA (BELUGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BELUGA.

Sjekk BELUGAprisprognosen nå!

BELUGA (BELUGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BELUGA (BELUGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BELUGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BELUGA (BELUGA)

Leter du etter hvordan du kjøperBELUGA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BELUGA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BELUGA til lokale valutaer

Prøv konverting

BELUGA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BELUGA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BELUGA Hvor mye er BELUGA (BELUGA) verdt i dag? Live BELUGA prisen i USD er 103.45 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BELUGA-til-USD-pris? $ 103.45 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BELUGA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BELUGA? Markedsverdien for BELUGA er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BELUGA? Den sirkulerende forsyningen av BELUGA er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBELUGA ? BELUGA oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BELUGA? BELUGA så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til BELUGA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BELUGA er $ 16.57K USD . Vil BELUGA gå høyere i år? BELUGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BELUGA prisprognosen for en mer grundig analyse.

BELUGA (BELUGA) Viktige bransjeoppdateringer

