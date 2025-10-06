BAS pris i dag

Sanntids BAS (BAS) pris i dag er $ 0.00488, med en 1.35% endring de siste 24 timene. Nåværende BAS til USD konverteringssats er $ 0.00488 per BAS.

BAS rangerer for tiden som #665 etter markedsverdi på $ 12.20M, med en sirkulerende forsyning på 2.50B BAS. I løpet av de siste 24 timene BAS har den blitt handlet mellom $ 0.004658(laveste) og $ 0.005213 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.16763449915565898, mens tidenes laveste notering var $ 0.004194192410779678.

Kortsiktig har BAS beveget seg -0.23% i løpet av den siste timen og -24.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 125.58K.

BAS (BAS) Markedsinformasjon

Rangering No.665 Markedsverdi $ 12.20M$ 12.20M $ 12.20M Volum (24 timer) $ 125.58K$ 125.58K $ 125.58K Fullt utvannet markedsverdi $ 48.80M$ 48.80M $ 48.80M Opplagsforsyning 2.50B 2.50B 2.50B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 25.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på BAS er $ 12.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 125.58K. Den sirkulerende forsyningen på BAS er 2.50B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.80M.