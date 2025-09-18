Hva er BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

BabyDogeCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BabyDogeCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BABYDOGE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om BabyDogeCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BabyDogeCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BabyDogeCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BabyDogeCoin (BABYDOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BabyDogeCoin (BABYDOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BabyDogeCoin.

Sjekk BabyDogeCoinprisprognosen nå!

BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BabyDogeCoin (BABYDOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYDOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Leter du etter hvordan du kjøperBabyDogeCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BabyDogeCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BABYDOGE til lokale valutaer

Prøv konverting

BabyDogeCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BabyDogeCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BabyDogeCoin Hvor mye er BabyDogeCoin (BABYDOGE) verdt i dag? Live BABYDOGE prisen i USD er 0.0000000013087 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BABYDOGE-til-USD-pris? $ 0.0000000013087 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BABYDOGE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BabyDogeCoin? Markedsverdien for BABYDOGE er $ 221.12M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYDOGE? Den sirkulerende forsyningen av BABYDOGE er 168,964.99T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYDOGE ? BABYDOGE oppnådde en ATH-pris på 0.000000006604286233 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYDOGE? BABYDOGE så en ATL-pris på 0.00000000053406 USD . Hva er handelsvolumet til BABYDOGE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYDOGE er $ 291.06K USD . Vil BABYDOGE gå høyere i år? BABYDOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYDOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?