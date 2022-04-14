Archway (ARCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Archway (ARCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Archway (ARCH) Informasjon Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Offisiell nettside: https://archway.io/ Teknisk dokument: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/archway Kjøp ARCH nå!

Archway (ARCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Archway (ARCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.27M All-time high: $ 0.0547 All-Time Low: $ 0.004907141302915119 Nåværende pris: $ 0.00527 Lær mer om Archway (ARCH) pris

Archway (ARCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Archway (ARCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARCHs tokenomics, kan du utforske ARCH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ARCH Interessert i å legge til Archway (ARCH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ARCH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ARCH på MEXC nå!

Archway (ARCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARCH nå!

ARCH prisforutsigelse Vil du vite hvor ARCH kan være på vei? Vår ARCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARCH tokenets prisforutsigelse nå!

