Dagens Arbitrum livepris er 0.496 USD. Spor prisoppdateringer for ARB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Arbitrum Logo

Arbitrum Pris(ARB)

1 ARB til USD livepris:

$0.4961
$0.4961$0.4961
-4.65%1D
USD
Arbitrum (ARB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:37 (UTC+8)

Arbitrum (ARB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4911
$ 0.4911$ 0.4911
24 timer lav
$ 0.535
$ 0.535$ 0.535
24 timer høy

$ 0.4911
$ 0.4911$ 0.4911

$ 0.535
$ 0.535$ 0.535

$ 2.397491937512469
$ 2.397491937512469$ 2.397491937512469

$ 0.24501892750047008
$ 0.24501892750047008$ 0.24501892750047008

-0.47%

-4.65%

-6.10%

-6.10%

Arbitrum (ARB) sanntidsprisen er $ 0.496. I løpet av de siste 24 timene har ARB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4911 og et toppnivå på $ 0.535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARB er $ 2.397491937512469, mens den rekordlave prisen er $ 0.24501892750047008.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARB endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -4.65% over 24 timer og -6.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arbitrum (ARB) Markedsinformasjon

No.43

$ 2.63B
$ 2.63B$ 2.63B

$ 12.04M
$ 12.04M$ 12.04M

$ 4.96B
$ 4.96B$ 4.96B

5.30B
5.30B 5.30B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.06%

ARB

Nåværende markedsverdi på Arbitrum er $ 2.63B, med et 24-timers handelsvolum på $ 12.04M. Den sirkulerende forsyningen på ARB er 5.30B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.96B.

Arbitrum (ARB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Arbitrum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.024194-4.65%
30 dager$ -0.0045-0.90%
60 dager$ -0.0024-0.49%
90 dager$ +0.2116+74.40%
Arbitrum Prisendring i dag

I dag registrerte ARB en endring på $ -0.024194 (-4.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Arbitrum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0045 (-0.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Arbitrum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARB en endring på $ -0.0024 (-0.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Arbitrum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2116+74.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Arbitrum (ARB)?

Sjekk ut Arbitrum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Arbitrum (ARB)

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Arbitrum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Arbitrum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ARB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Arbitrum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Arbitrum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Arbitrum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arbitrum (ARB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arbitrum (ARB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arbitrum.

Sjekk Arbitrumprisprognosen nå!

Arbitrum (ARB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arbitrum (ARB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Arbitrum (ARB)

Leter du etter hvordan du kjøperArbitrum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Arbitrum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ARB til lokale valutaer

1 Arbitrum(ARB) til VND
13,052.24
1 Arbitrum(ARB) til AUD
A$0.74896
1 Arbitrum(ARB) til GBP
0.36704
1 Arbitrum(ARB) til EUR
0.4216
1 Arbitrum(ARB) til USD
$0.496
1 Arbitrum(ARB) til MYR
RM2.0832
1 Arbitrum(ARB) til TRY
20.51952
1 Arbitrum(ARB) til JPY
¥72.912
1 Arbitrum(ARB) til ARS
ARS$731.56032
1 Arbitrum(ARB) til RUB
41.26224
1 Arbitrum(ARB) til INR
43.69264
1 Arbitrum(ARB) til IDR
Rp8,266.66336
1 Arbitrum(ARB) til KRW
693.7056
1 Arbitrum(ARB) til PHP
28.30672
1 Arbitrum(ARB) til EGP
￡E.23.88736
1 Arbitrum(ARB) til BRL
R$2.63872
1 Arbitrum(ARB) til CAD
C$0.67952
1 Arbitrum(ARB) til BDT
60.38304
1 Arbitrum(ARB) til NGN
741.40096
1 Arbitrum(ARB) til COP
$1,937.5
1 Arbitrum(ARB) til ZAR
R.8.60064
1 Arbitrum(ARB) til UAH
20.49472
1 Arbitrum(ARB) til TZS
T.Sh.1,227.71904
1 Arbitrum(ARB) til VES
Bs80.848
1 Arbitrum(ARB) til CLP
$473.68
1 Arbitrum(ARB) til PKR
Rs140.78464
1 Arbitrum(ARB) til KZT
268.53936
1 Arbitrum(ARB) til THB
฿15.80256
1 Arbitrum(ARB) til TWD
NT$14.99408
1 Arbitrum(ARB) til AED
د.إ1.82032
1 Arbitrum(ARB) til CHF
Fr0.39184
1 Arbitrum(ARB) til HKD
HK$3.85392
1 Arbitrum(ARB) til AMD
֏189.8192
1 Arbitrum(ARB) til MAD
.د.م4.47392
1 Arbitrum(ARB) til MXN
$9.11152
1 Arbitrum(ARB) til SAR
ريال1.86
1 Arbitrum(ARB) til ETB
Br71.21072
1 Arbitrum(ARB) til KES
KSh64.07328
1 Arbitrum(ARB) til JOD
د.أ0.351664
1 Arbitrum(ARB) til PLN
1.80048
1 Arbitrum(ARB) til RON
лв2.14272
1 Arbitrum(ARB) til SEK
kr4.66736
1 Arbitrum(ARB) til BGN
лв0.82336
1 Arbitrum(ARB) til HUF
Ft165.10848
1 Arbitrum(ARB) til CZK
10.26224
1 Arbitrum(ARB) til KWD
د.ك0.15128
1 Arbitrum(ARB) til ILS
1.65168
1 Arbitrum(ARB) til BOB
Bs3.42736
1 Arbitrum(ARB) til AZN
0.8432
1 Arbitrum(ARB) til TJS
SM4.64256
1 Arbitrum(ARB) til GEL
1.3392
1 Arbitrum(ARB) til AOA
Kz452.13872
1 Arbitrum(ARB) til BHD
.د.ب0.186992
1 Arbitrum(ARB) til BMD
$0.496
1 Arbitrum(ARB) til DKK
kr3.1496
1 Arbitrum(ARB) til HNL
L13.00016
1 Arbitrum(ARB) til MUR
22.48864
1 Arbitrum(ARB) til NAD
$8.6056
1 Arbitrum(ARB) til NOK
kr4.9352
1 Arbitrum(ARB) til NZD
$0.8432
1 Arbitrum(ARB) til PAB
B/.0.496
1 Arbitrum(ARB) til PGK
K2.07328
1 Arbitrum(ARB) til QAR
ر.ق1.80048
1 Arbitrum(ARB) til RSD
дин.49.48096
1 Arbitrum(ARB) til UZS
soʻm6,123.45232
1 Arbitrum(ARB) til ALL
L40.90016
1 Arbitrum(ARB) til ANG
ƒ0.88784
1 Arbitrum(ARB) til AWG
ƒ0.8928
1 Arbitrum(ARB) til BBD
$0.992
1 Arbitrum(ARB) til BAM
KM0.82336
1 Arbitrum(ARB) til BIF
Fr1,480.56
1 Arbitrum(ARB) til BND
$0.63488
1 Arbitrum(ARB) til BSD
$0.496
1 Arbitrum(ARB) til JMD
$79.56336
1 Arbitrum(ARB) til KHR
1,991.96576
1 Arbitrum(ARB) til KMF
Fr207.328
1 Arbitrum(ARB) til LAK
10,782.60848
1 Arbitrum(ARB) til LKR
Rs150.03008
1 Arbitrum(ARB) til MDL
L8.184
1 Arbitrum(ARB) til MGA
Ar2,194.68592
1 Arbitrum(ARB) til MOP
P3.97296
1 Arbitrum(ARB) til MVR
7.5888
1 Arbitrum(ARB) til MWK
MK861.11056
1 Arbitrum(ARB) til MZN
MT31.6944
1 Arbitrum(ARB) til NPR
Rs69.89632
1 Arbitrum(ARB) til PYG
3,542.432
1 Arbitrum(ARB) til RWF
Fr718.704
1 Arbitrum(ARB) til SBD
$4.0672
1 Arbitrum(ARB) til SCR
7.54912
1 Arbitrum(ARB) til SRD
$18.89264
1 Arbitrum(ARB) til SVC
$4.34
1 Arbitrum(ARB) til SZL
L8.6056
1 Arbitrum(ARB) til TMT
m1.736
1 Arbitrum(ARB) til TND
د.ت1.44336
1 Arbitrum(ARB) til TTD
$3.35792
1 Arbitrum(ARB) til UGX
Sh1,739.968
1 Arbitrum(ARB) til XAF
Fr276.768
1 Arbitrum(ARB) til XCD
$1.3392
1 Arbitrum(ARB) til XOF
Fr276.768
1 Arbitrum(ARB) til XPF
Fr50.096
1 Arbitrum(ARB) til BWP
P6.60672
1 Arbitrum(ARB) til BZD
$0.99696
1 Arbitrum(ARB) til CVE
$46.51488
1 Arbitrum(ARB) til DJF
Fr88.288
1 Arbitrum(ARB) til DOP
$30.76192
1 Arbitrum(ARB) til DZD
د.ج64.26176
1 Arbitrum(ARB) til FJD
$1.116
1 Arbitrum(ARB) til GNF
Fr4,312.72
1 Arbitrum(ARB) til GTQ
Q3.79936
1 Arbitrum(ARB) til GYD
$103.80784
1 Arbitrum(ARB) til ISK
kr60.016

Arbitrum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Arbitrum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Arbitrum nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Arbitrum

Hvor mye er Arbitrum (ARB) verdt i dag?
Live ARB prisen i USD er 0.496 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARB til USD er $ 0.496. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arbitrum?
Markedsverdien for ARB er $ 2.63B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARB?
Den sirkulerende forsyningen av ARB er 5.30B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARB ?
ARB oppnådde en ATH-pris på 2.397491937512469 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARB?
ARB så en ATL-pris på 0.24501892750047008 USD.
Hva er handelsvolumet til ARB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARB er $ 12.04M USD.
Vil ARB gå høyere i år?
ARB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:57:37 (UTC+8)

