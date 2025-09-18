Hva er Arbitrum (ARB)

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Arbitrum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Arbitrum (ARB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arbitrum (ARB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Arbitrum Hvor mye er Arbitrum (ARB) verdt i dag? Live ARB prisen i USD er 0.496 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ARB-til-USD-pris? $ 0.496 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ARB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Arbitrum? Markedsverdien for ARB er $ 2.63B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ARB? Den sirkulerende forsyningen av ARB er 5.30B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARB ? ARB oppnådde en ATH-pris på 2.397491937512469 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ARB? ARB så en ATL-pris på 0.24501892750047008 USD . Hva er handelsvolumet til ARB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARB er $ 12.04M USD . Vil ARB gå høyere i år? ARB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARB prisprognosen for en mer grundig analyse.

