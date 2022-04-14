Andy (ANDYETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Andy (ANDYETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Andy (ANDYETH) Informasjon Andy is a meme coin on Ethereum. Offisiell nettside: https://www.boysclubandy.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x68bbed6a47194eff1cf514b50ea91895597fc91e Kjøp ANDYETH nå!

Andy (ANDYETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Andy (ANDYETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M All-time high: $ 0.0004053 $ 0.0004053 $ 0.0004053 All-Time Low: $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 Nåværende pris: $ 0.00005 $ 0.00005 $ 0.00005 Lær mer om Andy (ANDYETH) pris

Andy (ANDYETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Andy (ANDYETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANDYETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANDYETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANDYETHs tokenomics, kan du utforske ANDYETH tokenets livepris!

Andy (ANDYETH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANDYETH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANDYETH nå!

ANDYETH prisforutsigelse Vil du vite hvor ANDYETH kan være på vei? Vår ANDYETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANDYETH tokenets prisforutsigelse nå!

