Amazon.com xStock pris i dag

Sanntids Amazon.com xStock (AMZNX) pris i dag er $ 221.19, med en 1.47% endring de siste 24 timene. Nåværende AMZNX til USD konverteringssats er $ 221.19 per AMZNX.

Amazon.com xStock rangerer for tiden som #1729 etter markedsverdi på $ 1.92M, med en sirkulerende forsyning på 8.68K AMZNX. I løpet av de siste 24 timene AMZNX har den blitt handlet mellom $ 216.9(laveste) og $ 224.75 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3,341.2964079602716, mens tidenes laveste notering var $ 188.44399514803126.

Kortsiktig har AMZNX beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og -5.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 64.48K.

Amazon.com xStock (AMZNX) Markedsinformasjon

Rangering No.1729 Markedsverdi $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volum (24 timer) $ 64.48K$ 64.48K $ 64.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Opplagsforsyning 8.68K 8.68K 8.68K Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 15,499.33081256 15,499.33081256 15,499.33081256 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Amazon.com xStock er $ 1.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.48K. Den sirkulerende forsyningen på AMZNX er 8.68K, med en total tilgang på 15499.33081256. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.43M.