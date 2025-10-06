AITV pris i dag

Sanntids AITV (AITV) pris i dag er $ 0.0496, med en 1.22% endring de siste 24 timene. Nåværende AITV til USD konverteringssats er $ 0.0496 per AITV.

AITV rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AITV. I løpet av de siste 24 timene AITV har den blitt handlet mellom $ 0.0456(laveste) og $ 0.0516 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AITV beveget seg +2.90% i løpet av den siste timen og -36.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.79K.

AITV (AITV) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 3.79K$ 3.79K $ 3.79K Fullt utvannet markedsverdi $ 49.60M$ 49.60M $ 49.60M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

