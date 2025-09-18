Dagens AiMalls livepris er 0.887 USD. Spor prisoppdateringer for AIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AiMalls livepris er 0.887 USD. Spor prisoppdateringer for AIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AiMalls (AIT) Live prisdiagram
AiMalls (AIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.88
$ 0.88$ 0.88
24 timer lav
$ 0.949
$ 0.949$ 0.949
24 timer høy

$ 0.88
$ 0.88$ 0.88

$ 0.949
$ 0.949$ 0.949

$ 30.417308906106708
$ 30.417308906106708$ 30.417308906106708

$ 0.7373988825170275
$ 0.7373988825170275$ 0.7373988825170275

0.00%

+0.79%

-5.44%

-5.44%

AiMalls (AIT) sanntidsprisen er $ 0.887. I løpet av de siste 24 timene har AIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.88 og et toppnivå på $ 0.949, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIT er $ 30.417308906106708, mens den rekordlave prisen er $ 0.7373988825170275.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.79% over 24 timer og -5.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AiMalls (AIT) Markedsinformasjon

No.2893

$ 179.07K
$ 179.07K$ 179.07K

$ 1.20K
$ 1.20K$ 1.20K

$ 740.24K
$ 740.24K$ 740.24K

201.89K
201.89K 201.89K

834,543
834,543 834,543

BSC

Nåværende markedsverdi på AiMalls er $ 179.07K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.20K. Den sirkulerende forsyningen på AIT er 201.89K, med en total tilgang på 834543. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 740.24K.

AiMalls (AIT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AiMalls for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00695+0.79%
30 dager$ -0.218-19.73%
60 dager$ -0.133-13.04%
90 dager$ -0.06-6.34%
AiMalls Prisendring i dag

I dag registrerte AIT en endring på $ +0.00695 (+0.79%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AiMalls 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.218 (-19.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AiMalls 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIT en endring på $ -0.133 (-13.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AiMalls 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.06-6.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AiMalls (AIT)?

Sjekk ut AiMalls Prishistorikk-siden nå.

Hva er AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AiMalls investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AiMalls på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AiMalls kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AiMalls Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AiMalls (AIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AiMalls (AIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AiMalls.

Sjekk AiMallsprisprognosen nå!

AiMalls (AIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AiMalls (AIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AiMalls (AIT)

Leter du etter hvordan du kjøperAiMalls? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AiMalls på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIT til lokale valutaer

1 AiMalls(AIT) til VND
23,341.405
1 AiMalls(AIT) til AUD
A$1.33937
1 AiMalls(AIT) til GBP
0.65638
1 AiMalls(AIT) til EUR
0.75395
1 AiMalls(AIT) til USD
$0.887
1 AiMalls(AIT) til MYR
RM3.7254
1 AiMalls(AIT) til TRY
36.70406
1 AiMalls(AIT) til JPY
¥130.389
1 AiMalls(AIT) til ARS
ARS$1,308.25404
1 AiMalls(AIT) til RUB
74.0645
1 AiMalls(AIT) til INR
78.13583
1 AiMalls(AIT) til IDR
Rp14,783.32742
1 AiMalls(AIT) til KRW
1,238.81968
1 AiMalls(AIT) til PHP
50.56787
1 AiMalls(AIT) til EGP
￡E.42.71792
1 AiMalls(AIT) til BRL
R$4.70997
1 AiMalls(AIT) til CAD
C$1.21519
1 AiMalls(AIT) til BDT
107.98338
1 AiMalls(AIT) til NGN
1,325.85212
1 AiMalls(AIT) til COP
$3,464.84375
1 AiMalls(AIT) til ZAR
R.15.36284
1 AiMalls(AIT) til UAH
36.65084
1 AiMalls(AIT) til TZS
T.Sh.2,195.53788
1 AiMalls(AIT) til VES
Bs144.581
1 AiMalls(AIT) til CLP
$847.085
1 AiMalls(AIT) til PKR
Rs251.76608
1 AiMalls(AIT) til KZT
480.23067
1 AiMalls(AIT) til THB
฿28.21547
1 AiMalls(AIT) til TWD
NT$26.80514
1 AiMalls(AIT) til AED
د.إ3.25529
1 AiMalls(AIT) til CHF
Fr0.70073
1 AiMalls(AIT) til HKD
HK$6.89199
1 AiMalls(AIT) til AMD
֏339.4549
1 AiMalls(AIT) til MAD
.د.م8.00074
1 AiMalls(AIT) til MXN
$16.31193
1 AiMalls(AIT) til SAR
ريال3.32625
1 AiMalls(AIT) til ETB
Br127.34659
1 AiMalls(AIT) til KES
KSh114.58266
1 AiMalls(AIT) til JOD
د.أ0.628883
1 AiMalls(AIT) til PLN
3.21094
1 AiMalls(AIT) til RON
лв3.82297
1 AiMalls(AIT) til SEK
kr8.34667
1 AiMalls(AIT) til BGN
лв1.47242
1 AiMalls(AIT) til HUF
Ft294.67914
1 AiMalls(AIT) til CZK
18.34316
1 AiMalls(AIT) til KWD
د.ك0.270535
1 AiMalls(AIT) til ILS
2.95371
1 AiMalls(AIT) til BOB
Bs6.12917
1 AiMalls(AIT) til AZN
1.5079
1 AiMalls(AIT) til TJS
SM8.30232
1 AiMalls(AIT) til GEL
2.3949
1 AiMalls(AIT) til AOA
Kz808.56259
1 AiMalls(AIT) til BHD
.د.ب0.334399
1 AiMalls(AIT) til BMD
$0.887
1 AiMalls(AIT) til DKK
kr5.63245
1 AiMalls(AIT) til HNL
L23.24827
1 AiMalls(AIT) til MUR
40.21658
1 AiMalls(AIT) til NAD
$15.38945
1 AiMalls(AIT) til NOK
kr8.81678
1 AiMalls(AIT) til NZD
$1.5079
1 AiMalls(AIT) til PAB
B/.0.887
1 AiMalls(AIT) til PGK
K3.70766
1 AiMalls(AIT) til QAR
ر.ق3.21981
1 AiMalls(AIT) til RSD
дин.88.46051
1 AiMalls(AIT) til UZS
soʻm10,950.60929
1 AiMalls(AIT) til ALL
L73.14202
1 AiMalls(AIT) til ANG
ƒ1.58773
1 AiMalls(AIT) til AWG
ƒ1.5966
1 AiMalls(AIT) til BBD
$1.774
1 AiMalls(AIT) til BAM
KM1.47242
1 AiMalls(AIT) til BIF
Fr2,647.695
1 AiMalls(AIT) til BND
$1.13536
1 AiMalls(AIT) til BSD
$0.887
1 AiMalls(AIT) til JMD
$142.28367
1 AiMalls(AIT) til KHR
3,562.24522
1 AiMalls(AIT) til KMF
Fr370.766
1 AiMalls(AIT) til LAK
19,282.60831
1 AiMalls(AIT) til LKR
Rs268.29976
1 AiMalls(AIT) til MDL
L14.6355
1 AiMalls(AIT) til MGA
Ar3,924.77099
1 AiMalls(AIT) til MOP
P7.10487
1 AiMalls(AIT) til MVR
13.5711
1 AiMalls(AIT) til MWK
MK1,539.92957
1 AiMalls(AIT) til MZN
MT56.6793
1 AiMalls(AIT) til NPR
Rs124.99604
1 AiMalls(AIT) til PYG
6,334.954
1 AiMalls(AIT) til RWF
Fr1,285.263
1 AiMalls(AIT) til SBD
$7.2734
1 AiMalls(AIT) til SCR
12.71071
1 AiMalls(AIT) til SRD
$33.78583
1 AiMalls(AIT) til SVC
$7.76125
1 AiMalls(AIT) til SZL
L15.38945
1 AiMalls(AIT) til TMT
m3.1045
1 AiMalls(AIT) til TND
د.ت2.58117
1 AiMalls(AIT) til TTD
$6.00499
1 AiMalls(AIT) til UGX
Sh3,111.596
1 AiMalls(AIT) til XAF
Fr494.946
1 AiMalls(AIT) til XCD
$2.3949
1 AiMalls(AIT) til XOF
Fr494.946
1 AiMalls(AIT) til XPF
Fr89.587
1 AiMalls(AIT) til BWP
P11.81484
1 AiMalls(AIT) til BZD
$1.78287
1 AiMalls(AIT) til CVE
$83.18286
1 AiMalls(AIT) til DJF
Fr156.999
1 AiMalls(AIT) til DOP
$55.01174
1 AiMalls(AIT) til DZD
د.ج114.91972
1 AiMalls(AIT) til FJD
$1.99575
1 AiMalls(AIT) til GNF
Fr7,712.465
1 AiMalls(AIT) til GTQ
Q6.79442
1 AiMalls(AIT) til GYD
$185.64023
1 AiMalls(AIT) til ISK
kr107.327

AiMalls Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AiMalls, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AiMalls nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AiMalls

Hvor mye er AiMalls (AIT) verdt i dag?
Live AIT prisen i USD er 0.887 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIT til USD er $ 0.887. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AiMalls?
Markedsverdien for AIT er $ 179.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIT?
Den sirkulerende forsyningen av AIT er 201.89K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIT ?
AIT oppnådde en ATH-pris på 30.417308906106708 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIT?
AIT så en ATL-pris på 0.7373988825170275 USD.
Hva er handelsvolumet til AIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIT er $ 1.20K USD.
Vil AIT gå høyere i år?
AIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
