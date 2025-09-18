Hva er AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AiMalls investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AIT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om AiMalls på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AiMalls kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AiMalls Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AiMalls (AIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AiMalls (AIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AiMalls.

Sjekk AiMallsprisprognosen nå!

AiMalls (AIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AiMalls (AIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AiMalls (AIT)

Leter du etter hvordan du kjøperAiMalls? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AiMalls på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIT til lokale valutaer

Prøv konverting

AiMalls Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AiMalls, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AiMalls Hvor mye er AiMalls (AIT) verdt i dag? Live AIT prisen i USD er 0.887 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AIT-til-USD-pris? $ 0.887 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AIT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AiMalls? Markedsverdien for AIT er $ 179.07K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AIT? Den sirkulerende forsyningen av AIT er 201.89K USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIT ? AIT oppnådde en ATH-pris på 30.417308906106708 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AIT? AIT så en ATL-pris på 0.7373988825170275 USD . Hva er handelsvolumet til AIT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIT er $ 1.20K USD . Vil AIT gå høyere i år? AIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIT prisprognosen for en mer grundig analyse.

AiMalls (AIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?