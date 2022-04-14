AiMalls (AIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AiMalls (AIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AiMalls (AIT) Informasjon AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Offisiell nettside: https://aimalls.app Teknisk dokument: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f Kjøp AIT nå!

AiMalls (AIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AiMalls (AIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 176.45K $ 176.45K $ 176.45K Total forsyning: $ 834.54K $ 834.54K $ 834.54K Sirkulerende forsyning: $ 201.89K $ 201.89K $ 201.89K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 729.39K $ 729.39K $ 729.39K All-time high: $ 19.8 $ 19.8 $ 19.8 All-Time Low: $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 Nåværende pris: $ 0.874 $ 0.874 $ 0.874 Lær mer om AiMalls (AIT) pris

AiMalls (AIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AiMalls (AIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AITs tokenomics, kan du utforske AIT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AIT Interessert i å legge til AiMalls (AIT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AIT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AIT på MEXC nå!

AiMalls (AIT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AIT nå!

AIT prisforutsigelse Vil du vite hvor AIT kan være på vei? Vår AIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIT tokenets prisforutsigelse nå!

