AdEx pris i dag

Sanntids AdEx (ADX) pris i dag er $ 0,1126, med en 2,27% endring de siste 24 timene. Nåværende ADX til USD konverteringssats er $ 0,1126 per ADX.

AdEx rangerer for tiden som #803 etter markedsverdi på $ 16,65M, med en sirkulerende forsyning på 147,90M ADX. I løpet av de siste 24 timene ADX har den blitt handlet mellom $ 0,109(laveste) og $ 0,1137 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3,708280086517334, mens tidenes laveste notering var $ 0,034879632974.

Kortsiktig har ADX beveget seg +0,62% i løpet av den siste timen og -11,97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 47,07K.

AdEx (ADX) Markedsinformasjon

Rangering No.803 Markedsverdi $ 16,65M$ 16,65M $ 16,65M Volum (24 timer) $ 47,07K$ 47,07K $ 47,07K Fullt utvannet markedsverdi $ 16,89M$ 16,89M $ 16,89M Opplagsforsyning 147,90M 147,90M 147,90M Maksimal forsyning 150 000 000 150 000 000 150 000 000 Total forsyning 150 000 000 150 000 000 150 000 000 Opplagsforsyning 98,60% Offentlig blokkjede ETH

