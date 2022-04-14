ABEY (ABEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ABEY (ABEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ABEY (ABEY) Informasjon Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem. Offisiell nettside: https://abey.com Teknisk dokument: https://docs.abeychain.com Blokkutforsker: https://abeyscan.com Kjøp ABEY nå!

ABEY (ABEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ABEY (ABEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.30M $ 78.30M $ 78.30M All-time high: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 All-Time Low: $ 0.06426370891955256 $ 0.06426370891955256 $ 0.06426370891955256 Nåværende pris: $ 0.0675 $ 0.0675 $ 0.0675 Lær mer om ABEY (ABEY) pris

ABEY (ABEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ABEY (ABEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABEYs tokenomics, kan du utforske ABEY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ABEY Interessert i å legge til ABEY (ABEY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ABEY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ABEY på MEXC nå!

ABEY (ABEY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ABEY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ABEY nå!

ABEY prisforutsigelse Vil du vite hvor ABEY kan være på vei? Vår ABEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABEY tokenets prisforutsigelse nå!

