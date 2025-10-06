Arena-Z pris i dag

Sanntids Arena-Z (A2Z) pris i dag er $ 0.003156, med en 1.03% endring de siste 24 timene. Nåværende A2Z til USD konverteringssats er $ 0.003156 per A2Z.

Arena-Z rangerer for tiden som #680 etter markedsverdi på $ 23.56M, med en sirkulerende forsyning på 7.47B A2Z. I løpet av de siste 24 timene A2Z har den blitt handlet mellom $ 0.003093(laveste) og $ 0.003226 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.011334315479668481, mens tidenes laveste notering var $ 0.001493343055757559.

Kortsiktig har A2Z beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og -16.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 115.79K.

Arena-Z (A2Z) Markedsinformasjon

Rangering No.680 Markedsverdi $ 23.56M$ 23.56M $ 23.56M Volum (24 timer) $ 115.79K$ 115.79K $ 115.79K Fullt utvannet markedsverdi $ 31.56M$ 31.56M $ 31.56M Opplagsforsyning 7.47B 7.47B 7.47B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 9,417,633,316.916084 9,417,633,316.916084 9,417,633,316.916084 Opplagsforsyning 74.65% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Arena-Z er $ 23.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 115.79K. Den sirkulerende forsyningen på A2Z er 7.47B, med en total tilgang på 9417633316.916084. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.56M.