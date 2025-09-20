Dagens 8Pay livepris er 0.00203645 USD. Spor prisoppdateringer for 8PAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 8PAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 8Pay livepris er 0.00203645 USD. Spor prisoppdateringer for 8PAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 8PAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

8Pay Pris (8PAY)

1 8PAY til USD livepris:

$0.00203645
$0.00203645
-1.50%1D
USD
8Pay (8PAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:05:59 (UTC+8)

8Pay (8PAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

-1.50%

+7.83%

+7.83%

8Pay (8PAY) sanntidsprisen er $0.00203645. I løpet av de siste 24 timene har 8PAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002029 og et toppnivå på $ 0.00206751, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 8PAY er $ 2.9, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 8PAY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og +7.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

8Pay (8PAY) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på 8Pay er $ 131.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 8PAY er 64.73M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.02K.

8Pay (8PAY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 8Pay til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 8Pay til USD ble $ +0.0004576941.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 8Pay til USD ble $ +0.0009287562.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 8Pay til USD ble $ +0.0007590279229955708.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.50%
30 dager$ +0.0004576941+22.48%
60 dager$ +0.0009287562+45.61%
90 dager$ +0.0007590279229955708+59.42%

Hva er 8Pay (8PAY)

8Pay (8PAY) Ressurs

8Pay Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 8Pay (8PAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 8Pay (8PAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 8Pay.

8PAY til lokale valutaer

8Pay (8PAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 8Pay (8PAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 8PAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 8Pay (8PAY)

Hvor mye er 8Pay (8PAY) verdt i dag?
Live 8PAY prisen i USD er 0.00203645 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 8PAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 8PAY til USD er $ 0.00203645. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 8Pay?
Markedsverdien for 8PAY er $ 131.82K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 8PAY?
Den sirkulerende forsyningen av 8PAY er 64.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for8PAY ?
8PAY oppnådde en ATH-pris på 2.9 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 8PAY?
8PAY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til 8PAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 8PAY er -- USD.
Vil 8PAY gå høyere i år?
8PAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 8PAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:05:59 (UTC+8)

8Pay (8PAY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

