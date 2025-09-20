8Pay (8PAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.002029 $ 0.002029 $ 0.002029 24 timer lav $ 0.00206751 $ 0.00206751 $ 0.00206751 24 timer høy 24 timer lav $ 0.002029$ 0.002029 $ 0.002029 24 timer høy $ 0.00206751$ 0.00206751 $ 0.00206751 All Time High $ 2.9$ 2.9 $ 2.9 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.50% Prisendring (7D) +7.83% Prisendring (7D) +7.83%

8Pay (8PAY) sanntidsprisen er $0.00203645. I løpet av de siste 24 timene har 8PAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002029 og et toppnivå på $ 0.00206751, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 8PAY er $ 2.9, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 8PAY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og +7.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

8Pay (8PAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 131.82K$ 131.82K $ 131.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 181.02K$ 181.02K $ 181.02K Opplagsforsyning 64.73M 64.73M 64.73M Total forsyning 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på 8Pay er $ 131.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 8PAY er 64.73M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.02K.