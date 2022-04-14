888 (888) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 888 (888), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

888 (888) Informasjon 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Offisiell nettside: https://888.meme/ Kjøp 888 nå!

888 (888) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 888 (888), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 928.73K $ 928.73K $ 928.73K Total forsyning: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Sirkulerende forsyning: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 928.73K $ 928.73K $ 928.73K All-time high: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 All-Time Low: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Nåværende pris: $ 0.01045231 $ 0.01045231 $ 0.01045231 Lær mer om 888 (888) pris

888 (888) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 888 (888) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 888 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 888 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 888s tokenomics, kan du utforske 888 tokenets livepris!

