888 (888) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01069575 24 timer høy $ 0.01116586 All Time High $ 0.24719 Laveste pris $ 0.00531972 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -3.25% Prisendring (7D) -3.44%

888 (888) sanntidsprisen er $0.01075527. I løpet av de siste 24 timene har 888 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01069575 og et toppnivå på $ 0.01116586, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 888 er $ 0.24719, mens den rekordlave prisen er $ 0.00531972.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 888 endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og -3.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

888 (888) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 955.56K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 955.56K Opplagsforsyning 88.85M Total forsyning 88,853,964.71175633

Nåværende markedsverdi på 888 er $ 955.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 888 er 88.85M, med en total tilgang på 88853964.71175633. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 955.56K.