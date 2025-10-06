The Official 67 Coin pris i dag

Sanntids The Official 67 Coin (67) pris i dag er $ 0.02064, med en 25.54% endring de siste 24 timene. Nåværende 67 til USD konverteringssats er $ 0.02064 per 67.

The Official 67 Coin rangerer for tiden som #767 etter markedsverdi på $ 20.63M, med en sirkulerende forsyning på 999.68M 67. I løpet av de siste 24 timene 67 har den blitt handlet mellom $ 0.0138(laveste) og $ 0.02639 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.043900645791901, mens tidenes laveste notering var $ 0.000086375925910336.

Kortsiktig har 67 beveget seg -6.14% i løpet av den siste timen og +51.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 205.35K.

The Official 67 Coin (67) Markedsinformasjon

Rangering No.767 Markedsverdi $ 20.63M$ 20.63M $ 20.63M Volum (24 timer) $ 205.35K$ 205.35K $ 205.35K Fullt utvannet markedsverdi $ 20.63M$ 20.63M $ 20.63M Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Maksimal forsyning 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Total forsyning 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede SOL

