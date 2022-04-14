666 (666) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 666 (666), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

666 (666) Informasjon The 666 XRP Meme Coin project blends community-driven fun with real-world rewards on the XRP Ledger. It aims to empower holders by offering value through engagement, monthly giveaways to those in need, and fostering a culture of compassion and generosity. It trades on platforms like XMagnetic, XPMarket, and First Ledger, and operates on a trustline system. The project is led by a pseudonymous founder, "Lucifer," emphasizing bold ideas and community impact. Offisiell nettside: https://666memecoin.com/ Kjøp 666 nå!

666 (666) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 666 (666), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi: $ 1.43M
Total forsyning: $ 10.00M
Sirkulerende forsyning: $ 10.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.43M
All-time high: $ 0.318858
All-Time Low: $ 0.083702
Nåværende pris: $ 0.143068

Lær mer om 666 (666) pris

666 (666) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 666 (666) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 666 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 666 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 666s tokenomics, kan du utforske 666 tokenets livepris!

666 prisforutsigelse Vil du vite hvor 666 kan være på vei? Vår 666 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 666 tokenets prisforutsigelse nå!

