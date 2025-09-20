666 (666) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.159519 $ 0.159519 $ 0.159519 24 timer lav $ 0.166494 $ 0.166494 $ 0.166494 24 timer høy 24 timer lav $ 0.159519$ 0.159519 $ 0.159519 24 timer høy $ 0.166494$ 0.166494 $ 0.166494 All Time High $ 0.318858$ 0.318858 $ 0.318858 Laveste pris $ 0.083702$ 0.083702 $ 0.083702 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -11.46% Prisendring (7D) -11.46%

666 (666) sanntidsprisen er $0.160261. I løpet av de siste 24 timene har 666 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.159519 og et toppnivå på $ 0.166494, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 666 er $ 0.318858, mens den rekordlave prisen er $ 0.083702.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 666 endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -11.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

666 (666) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 9,998,632.0 9,998,632.0 9,998,632.0

Nåværende markedsverdi på 666 er $ 1.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 666 er 10.00M, med en total tilgang på 9998632.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.60M.