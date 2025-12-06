BørsDEX+
Sanntidspris for 4444 er i dag 0 USD.4444 markedsverdien er 21,322 USD. Spor sanntids 4444 to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for 4444 er i dag 0 USD.4444 markedsverdien er 21,322 USD. Spor sanntids 4444 to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

4444 Pris (4444)

Ikke oppført

1 4444 til USD livepris:

--
----
+2.40%1D
4444 (4444) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-12-06 02:03:57 (UTC+8)

4444 pris i dag

Sanntids 4444 (4444) pris i dag er --, med en 2.43% endring de siste 24 timene. Nåværende 4444 til USD konverteringssats er -- per 4444.

4444 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,322, med en sirkulerende forsyning på 1.00B 4444. I løpet av de siste 24 timene 4444 har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har 4444 beveget seg +0.65% i løpet av den siste timen og -40.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

4444 (4444) Markedsinformasjon

$ 21.32K
$ 21.32K$ 21.32K

--
----

$ 21.32K
$ 21.32K$ 21.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 4444 er $ 21.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 4444 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.32K.

4444 prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.65%

+2.43%

-40.49%

-40.49%

4444 (4444) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 4444 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 4444 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 4444 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 4444 til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.43%
30 dager$ 0--
60 dager$ 0--
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for 4444

4444 (4444) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 4444 for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
4444 (4444) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på 4444 potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for 4444 vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for 4444 prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på 4444 prisforutsigelser.

4444 (4444) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om 4444

Hvor mye vil 1 4444 være verdt i 2030?
Hvis 4444 skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle 4444 priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-12-06 02:03:57 (UTC+8)

4444 (4444) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
12-05 20:29:54Valutapolitikk
Bank of Japan's December Rate Hike Reaches High Consensus, Highest Interest Rate in 30 Years About to Land
12-05 15:24:33Bransjeoppdateringer
Solana Co-founder: Total Crypto Market Cap Will Continue to Rise, Eventually Becoming a Battle for Blockchain Market Share
12-04 09:24:58Bransjeoppdateringer
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Valutapolitikk
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Bransjeoppdateringer
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Bransjeoppdateringer
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions

Utforsk mer om 4444

