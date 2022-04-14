1DOLLAR (1DOLLAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 1DOLLAR (1DOLLAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

1DOLLAR (1DOLLAR) Informasjon 1dollar is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://www.1dollarsol.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump Kjøp 1DOLLAR nå!

1DOLLAR (1DOLLAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 1DOLLAR (1DOLLAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Total forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Sirkulerende forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M All-time high: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 All-Time Low: $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 Nåværende pris: $ 0.004516 $ 0.004516 $ 0.004516 Lær mer om 1DOLLAR (1DOLLAR) pris

1DOLLAR (1DOLLAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 1DOLLAR (1DOLLAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1DOLLAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1DOLLAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1DOLLARs tokenomics, kan du utforske 1DOLLAR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe 1DOLLAR Interessert i å legge til 1DOLLAR (1DOLLAR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe 1DOLLAR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper 1DOLLAR på MEXC nå!

1DOLLAR (1DOLLAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til 1DOLLAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for 1DOLLAR nå!

1DOLLAR prisforutsigelse Vil du vite hvor 1DOLLAR kan være på vei? Vår 1DOLLAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 1DOLLAR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

