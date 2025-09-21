1DOLLAR (1DOLLAR)-prisforutsigelse (USD)

Få 1DOLLAR prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye 1DOLLAR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp 1DOLLAR

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på 1DOLLAR % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.004362 $0.004362 $0.004362 +0.11% USD Faktisk Prediksjon 1DOLLAR-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan 1DOLLAR potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004362 i 2025. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan 1DOLLAR potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004580 i 2026. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1DOLLAR for 2027 $ 0.004809 med en 10.25% vekstrate. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1DOLLAR for 2028 $ 0.005049 med en 15.76% vekstrate. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1DOLLAR for 2029 $ 0.005302 med en 21.55% vekstrate. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 1DOLLAR for 2030 $ 0.005567 med en 27.63% vekstrate. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på 1DOLLAR potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009068. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på 1DOLLAR potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014771. År Pris Vekst 2025 $ 0.004362 0.00%

2026 $ 0.004580 5.00%

2027 $ 0.004809 10.25%

2028 $ 0.005049 15.76%

2029 $ 0.005302 21.55%

2030 $ 0.005567 27.63%

2031 $ 0.005845 34.01%

2032 $ 0.006137 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.006444 47.75%

2034 $ 0.006766 55.13%

2035 $ 0.007105 62.89%

2036 $ 0.007460 71.03%

2037 $ 0.007833 79.59%

2038 $ 0.008225 88.56%

2039 $ 0.008636 97.99%

2040 $ 0.009068 107.89% Vis mer Kortsiktig 1DOLLAR-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004362 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004362 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004366 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004379 0.41% 1DOLLAR (1DOLLAR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for 1DOLLAR September 21, 2025(I dag) er $0.004362 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. 1DOLLAR (1DOLLAR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for 1DOLLAR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004362 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. 1DOLLAR (1DOLLAR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for 1DOLLAR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004366 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. 1DOLLAR (1DOLLAR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for 1DOLLAR $0.004379 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende 1DOLLAR prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.004362$ 0.004362 $ 0.004362 Prisendring (24 t) +0.11% Markedsverdi $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Opplagsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Volum (24 timer) $ 57.32K$ 57.32K $ 57.32K Volum (24 timer) -- Den siste 1DOLLAR-prisen er $ 0.004362. Den har en 24-timers endring på +0.11%, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.32K. Videre har 1DOLLAR en sirkulerende forsyning på 999.76M og total markedsverdi på $ 4.35M. Se 1DOLLAR livepris

Hvordan kjøpe 1DOLLAR (1DOLLAR) Prøver du å kjøpe 1DOLLAR? Du kan nå kjøpe 1DOLLAR via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper 1DOLLAR og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper 1DOLLAR nå

1DOLLAR Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for 1DOLLAR direktepris, er gjeldende pris for 1DOLLAR 0.004352USD. Den sirkulerende forsyningen av 1DOLLAR(1DOLLAR) er 0.00 1DOLLAR , som gir den en markedsverdi på $4.35M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000081 $ 0.004365 $ 0.004171

7 dager 0.05% $ 0.000206 $ 0.00593 $ 0.003606

30 dager 0.23% $ 0.000821 $ 0.00593 $ 0.003377 24-timers ytelse De siste 24 timene har 1DOLLAR vist en prisbevegelse på $0.000081 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har 1DOLLAR handlet på en topp på $0.00593 og en bunn på $0.003606 . Det så en prisendring på 0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til 1DOLLAR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har 1DOLLAR opplevd en 0.23% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000821 av dens verdi. Dette indikerer at 1DOLLAR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette 1DOLLAR prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full 1DOLLAR prishistorikk

Hvordan fungerer 1DOLLAR (1DOLLAR) prisforutsigelsesmodul? 1DOLLAR-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for 1DOLLAR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for 1DOLLAR det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for 1DOLLAR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til 1DOLLAR. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til 1DOLLAR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til 1DOLLAR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til 1DOLLAR.

Hvorfor er 1DOLLAR-prisforutsigelse viktig?

1DOLLAR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i 1DOLLAR nå? I følge dine forutsigelser vil 1DOLLAR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for 1DOLLAR neste måned? I følge 1DOLLAR (1DOLLAR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte 1DOLLAR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 1DOLLAR koste i 2026? Prisen på 1 1DOLLAR (1DOLLAR) i dag er $0.004362 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil 1DOLLAR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på 1DOLLAR i 2027? 1DOLLAR (1DOLLAR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 1DOLLAR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for 1DOLLAR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil 1DOLLAR (1DOLLAR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for 1DOLLAR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil 1DOLLAR (1DOLLAR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 1DOLLAR koste i 2030? Prisen på 1 1DOLLAR (1DOLLAR) i dag er $0.004362 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil 1DOLLAR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for 1DOLLAR i 2040? 1DOLLAR (1DOLLAR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 1DOLLAR innen 2040. Registrer deg nå