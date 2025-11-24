MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Just a pulse guy (PULSEGUY) /

Just a pulse guy (PULSEGUY)-prisforutsigelse (USD)

Få Just a pulse guy prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PULSEGUY vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Just a pulse guy % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Just a pulse guy-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Just a pulse guy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000253 i 2025. Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Just a pulse guy potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000265 i 2026. Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PULSEGUY for 2027 $ 0.000278 med en 10.25% vekstrate. Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PULSEGUY for 2028 $ 0.000292 med en 15.76% vekstrate. Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PULSEGUY for 2029 $ 0.000307 med en 21.55% vekstrate. Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PULSEGUY for 2030 $ 0.000322 med en 27.63% vekstrate. Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Just a pulse guy potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000526. Just a pulse guy (PULSEGUY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Just a pulse guy potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000856. År Pris Vekst 2025 $ 0.000253 0.00%

Gjeldende Just a pulse guy prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 238.28K$ 238.28K $ 238.28K Opplagsforsyning 941.28M 941.28M 941.28M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PULSEGUY-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PULSEGUY en sirkulerende forsyning på 941.28M og total markedsverdi på $ 238.28K. Se PULSEGUY livepris

Just a pulse guy Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Just a pulse guy direktepris, er gjeldende pris for Just a pulse guy 0.000253USD. Den sirkulerende forsyningen av Just a pulse guy(PULSEGUY) er 941.28M PULSEGUY , som gir den en markedsverdi på $238,277 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 37.49% $ 0 $ 0.000263 $ 0.000182

7 dager 60.44% $ 0.000152 $ 0.000486 $ 0.000121

30 dager -47.70% $ -0.000120 $ 0.000486 $ 0.000121 24-timers ytelse De siste 24 timene har Just a pulse guy vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 37.49% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Just a pulse guy handlet på en topp på $0.000486 og en bunn på $0.000121 . Det så en prisendring på 60.44% . Denne nylige trenden viser potensialet til PULSEGUY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Just a pulse guy opplevd en -47.70% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000120 av dens verdi. Dette indikerer at PULSEGUY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Just a pulse guy (PULSEGUY) prisforutsigelsesmodul? Just a pulse guy-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PULSEGUY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Just a pulse guy det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PULSEGUY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Just a pulse guy. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PULSEGUY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PULSEGUY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Just a pulse guy.

Hvorfor er PULSEGUY-prisforutsigelse viktig?

PULSEGUY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PULSEGUY nå? I følge dine forutsigelser vil PULSEGUY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PULSEGUY neste måned? I følge Just a pulse guy (PULSEGUY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PULSEGUY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PULSEGUY koste i 2026? Prisen på 1 Just a pulse guy (PULSEGUY) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PULSEGUY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PULSEGUY i 2027? Just a pulse guy (PULSEGUY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PULSEGUY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PULSEGUY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Just a pulse guy (PULSEGUY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PULSEGUY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Just a pulse guy (PULSEGUY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PULSEGUY koste i 2030? Prisen på 1 Just a pulse guy (PULSEGUY) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PULSEGUY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PULSEGUY i 2040? Just a pulse guy (PULSEGUY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PULSEGUY innen 2040.