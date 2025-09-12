Daugiau apie ZOD

Zodor logotipas

Zodor kaina (ZOD)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZOD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00086466
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Zodor (ZOD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:09:16(UTC+8)

Zodor (ZOD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.0014363
$ 0
--

+0.82%

-12.97%

-12.97%

Zodor (ZOD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZOD kaina yra $ 0.0014363, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZOD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zodor (ZOD) rinkos informacija

$ 86.47K
--
$ 86.47K
100.00M
100,000,000.0
Dabartinė Zodor rinkos kapitalizacija yra $ 86.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZOD apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.47K

Zodor (ZOD) kainos istorija USD

Šiandienos Zodor kainos pokytis į USD: $ 0.
Zodor 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zodor 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zodor 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.82%
30 dienų$ 0-27.65%
60 dienų$ 0-14.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra Zodor (ZOD)

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

Zodor (ZOD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Zodor kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zodor (ZOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zodor (ZOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zodor prognozes.

Peržiūrėkite Zodor kainos prognozę dabar!

ZOD į vietos valiutas

Zodor (ZOD) Tokenomika

Supratimas apie Zodor (ZOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zodor (ZOD)

Kiek Zodor(ZOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZOD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZOD į USD kaina?
Dabartinė ZOD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zodor rinkos kapitalizacija?
ZOD rinkos kapitalizacija yra $ 86.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZOD apyvartoje?
ZOD apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZOD kaina?
ZOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0014363USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZOD kaina?
ZOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZOD yra --USD.
Ar ZOD kaina šiais metais kils?
ZOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:09:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.