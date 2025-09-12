Daugiau apie ZAPCAT

ZAPCAT Kainos informacija

ZAPCAT Oficiali svetainė

ZAPCAT Tokenomika

ZAPCAT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ZAPCAT logotipas

ZAPCAT kaina (ZAPCAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZAPCAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00019341
$0.00019341$0.00019341
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ZAPCAT (ZAPCAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:08:09(UTC+8)

ZAPCAT (ZAPCAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.33%

+8.85%

+8.85%

ZAPCAT (ZAPCAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZAPCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZAPCAT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZAPCAT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZAPCAT (ZAPCAT) rinkos informacija

$ 193.41K
$ 193.41K$ 193.41K

--
----

$ 193.41K
$ 193.41K$ 193.41K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,977.6556526
999,997,977.6556526 999,997,977.6556526

Dabartinė ZAPCAT rinkos kapitalizacija yra $ 193.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZAPCAT apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997977.6556526. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 193.41K

ZAPCAT (ZAPCAT) kainos istorija USD

Šiandienos ZAPCAT kainos pokytis į USD: $ 0.
ZAPCAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZAPCAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZAPCAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.33%
30 dienų$ 0-23.27%
60 dienų$ 0+1.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra ZAPCAT (ZAPCAT)

Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ZAPCAT (ZAPCAT) išteklius

Oficiali svetainė

ZAPCAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZAPCAT (ZAPCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZAPCAT (ZAPCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZAPCAT prognozes.

Peržiūrėkite ZAPCAT kainos prognozę dabar!

ZAPCAT į vietos valiutas

ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomika

Supratimas apie ZAPCAT (ZAPCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZAPCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZAPCAT (ZAPCAT)

Kiek ZAPCAT(ZAPCAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZAPCAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZAPCAT į USD kaina?
Dabartinė ZAPCAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZAPCAT rinkos kapitalizacija?
ZAPCAT rinkos kapitalizacija yra $ 193.41KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZAPCAT apyvartoje?
ZAPCAT apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZAPCAT kaina?
ZAPCAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZAPCAT kaina?
ZAPCAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZAPCAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZAPCAT yra --USD.
Ar ZAPCAT kaina šiais metais kils?
ZAPCAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZAPCAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:08:09(UTC+8)

ZAPCAT (ZAPCAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.