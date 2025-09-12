Daugiau apie YLT

Yieltra kaina (YLT)

1 YLT į USD – tiesioginė kaina:

$0.02319821
$0.02319821
+4.70%1D
Yieltra (YLT) kainos grafikas realiu laiku
Yieltra (YLT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02126623
$ 0.02126623
24 val. žemiausia
$ 0.02336749
$ 0.02336749
24 val. aukščiausia

$ 0.02126623
$ 0.02126623

$ 0.02336749
$ 0.02336749

$ 0.02336749
$ 0.02336749

$ 0.00774457
$ 0.00774457

-0.48%

+4.71%

+56.79%

+56.79%

Yieltra (YLT) realiojo laiko kaina yra $0.02319821. Per pastarąsias 24 valandas YLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02126623 iki aukščiausios $ 0.02336749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YLT kaina yra $ 0.02336749, o žemiausia – $ 0.00774457.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YLT per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – +4.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +56.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yieltra (YLT) rinkos informacija

$ 695.95K
$ 695.95K

--
--

$ 695.95K
$ 695.95K

30.00M
30.00M

29,999,983.05303029
29,999,983.05303029

Dabartinė Yieltra rinkos kapitalizacija yra $ 695.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YLT apyvartoje yra 30.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 29999983.05303029. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 695.95K

Yieltra (YLT) kainos istorija USD

Šiandienos Yieltra kainos pokytis į USD: $ +0.0010425.
Yieltra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0287955576.
Yieltra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0310168488.
Yieltra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.014610825288279566.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0010425+4.71%
30 dienų$ +0.0287955576+124.13%
60 dienų$ +0.0310168488+133.70%
90 dienų$ +0.014610825288279566+170.14%

Kas yra Yieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yieltra (YLT) išteklius

Oficiali svetainė

Yieltra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yieltra (YLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yieltra (YLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yieltra prognozes.

Peržiūrėkite Yieltra kainos prognozę dabar!

YLT į vietos valiutas

Yieltra (YLT) Tokenomika

Supratimas apie Yieltra (YLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yieltra (YLT)

Kiek Yieltra(YLT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YLT kaina USD valiuta yra 0.02319821USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YLT į USD kaina?
Dabartinė YLT kaina USD valiuta yra $ 0.02319821. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yieltra rinkos kapitalizacija?
YLT rinkos kapitalizacija yra $ 695.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YLT apyvartoje?
YLT apyvartoje yra 30.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YLT kaina?
YLT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02336749USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YLT kaina?
YLT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00774457USD.
Kokia yra YLT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YLT yra --USD.
Ar YLT kaina šiais metais kils?
YLT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YLT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.