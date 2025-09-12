Daugiau apie YOBTC

Yield Optimizer BTC kaina (YOBTC)

1 YOBTC į USD – tiesioginė kaina:

$114,899
+0.60%1D
USD
Yield Optimizer BTC (YOBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:34:45(UTC+8)

Yield Optimizer BTC (YOBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 113,861
24 val. žemiausia
$ 115,330
24 val. aukščiausia

$ 113,861
$ 115,330
$ 914,351,589,839,370
$ 86,670
-0.28%

+0.62%

+4.03%

+4.03%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) realiojo laiko kaina yra $114,899. Per pastarąsias 24 valandas YOBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 113,861 iki aukščiausios $ 115,330 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YOBTC kaina yra $ 914,351,589,839,370, o žemiausia – $ 86,670.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YOBTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) rinkos informacija

$ 627.73K
--
$ 627.73K
5.46
5.4647056
Dabartinė Yield Optimizer BTC rinkos kapitalizacija yra $ 627.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YOBTC apyvartoje yra 5.46 vienetų, o bendras kiekis siekia 5.4647056. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 627.73K

Yield Optimizer BTC (YOBTC) kainos istorija USD

Šiandienos Yield Optimizer BTC kainos pokytis į USD: $ +711.47.
Yield Optimizer BTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -5,085.6250683000.
Yield Optimizer BTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,032.3114656000.
Yield Optimizer BTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,559.40411494573.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +711.47+0.62%
30 dienų$ -5,085.6250683000-4.42%
60 dienų$ -4,032.3114656000-3.50%
90 dienų$ +9,559.40411494573+9.07%

Kas yra Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yield Optimizer BTC (YOBTC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Yield Optimizer BTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yield Optimizer BTC (YOBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yield Optimizer BTC (YOBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yield Optimizer BTC prognozes.

Peržiūrėkite Yield Optimizer BTC kainos prognozę dabar!

YOBTC į vietos valiutas

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomika

Supratimas apie Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YOBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Kiek Yield Optimizer BTC(YOBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YOBTC kaina USD valiuta yra 114,899USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YOBTC į USD kaina?
Dabartinė YOBTC kaina USD valiuta yra $ 114,899. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yield Optimizer BTC rinkos kapitalizacija?
YOBTC rinkos kapitalizacija yra $ 627.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YOBTC apyvartoje?
YOBTC apyvartoje yra 5.46USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YOBTC kaina?
YOBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 914,351,589,839,370USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YOBTC kaina?
YOBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 86,670USD.
Kokia yra YOBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YOBTC yra --USD.
Ar YOBTC kaina šiais metais kils?
YOBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YOBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:34:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.