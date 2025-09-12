Daugiau apie YLD

Yield App logotipas

Yield App kaina (YLD)

Neįtraukta į sąrašą

1 YLD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00087537
$0.00087537$0.00087537
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Yield App (YLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:51:55(UTC+8)

Yield App (YLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.11%

-0.11%

Yield App (YLD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YLD kaina yra $ 1.29, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YLD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yield App (YLD) rinkos informacija

$ 232.33K
$ 232.33K$ 232.33K

--
----

$ 262.61K
$ 262.61K$ 262.61K

265.40M
265.40M 265.40M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Dabartinė Yield App rinkos kapitalizacija yra $ 232.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YLD apyvartoje yra 265.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 262.61K

Yield App (YLD) kainos istorija USD

Šiandienos Yield App kainos pokytis į USD: $ 0.
Yield App 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yield App 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yield App 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-4.90%
60 dienų$ 0-4.85%
90 dienų$ 0--

Kas yra Yield App (YLD)

YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise.

Yield App (YLD) išteklius

Oficiali svetainė

Yield App kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yield App (YLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yield App (YLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yield App prognozes.

Peržiūrėkite Yield App kainos prognozę dabar!

YLD į vietos valiutas

Yield App (YLD) Tokenomika

Supratimas apie Yield App (YLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yield App (YLD)

Kiek Yield App(YLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YLD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YLD į USD kaina?
Dabartinė YLD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yield App rinkos kapitalizacija?
YLD rinkos kapitalizacija yra $ 232.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YLD apyvartoje?
YLD apyvartoje yra 265.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YLD kaina?
YLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.29USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YLD kaina?
YLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YLD yra --USD.
Ar YLD kaina šiais metais kils?
YLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.