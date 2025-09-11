Daugiau apie YETI

$0.01026173
-1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:51:01(UTC+8)

YETI (YETI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.39%

-1.63%

-3.65%

-3.65%

YETI (YETI) realiojo laiko kaina yra $0.01024836. Per pastarąsias 24 valandas YETI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0101893 iki aukščiausios $ 0.01051027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YETI kaina yra $ 0.02256791, o žemiausia – $ 0.00505683.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YETI per pastarąją valandą pasikeitė -1.39%, per 24 valandas – -1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

YETI (YETI) rinkos informacija

--
----

Dabartinė YETI rinkos kapitalizacija yra $ 8.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YETI apyvartoje yra 800.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 799999949.39. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.20M

YETI (YETI) kainos istorija USD

Šiandienos YETI kainos pokytis į USD: $ -0.00016997657779447.
YETI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010324720.
YETI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028871966.
YETI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002485955264564687.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00016997657779447-1.63%
30 dienų$ +0.0010324720+10.07%
60 dienų$ -0.0028871966-28.17%
90 dienų$ +0.002485955264564687+32.03%

Kas yra YETI (YETI)

YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

YETI (YETI) išteklius

YETI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos YETI (YETI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YETI (YETI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YETI prognozes.

Peržiūrėkite YETI kainos prognozę dabar!

YETI į vietos valiutas

YETI (YETI) Tokenomika

Supratimas apie YETI (YETI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YETIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie YETI (YETI)

Kiek YETI(YETI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YETI kaina USD valiuta yra 0.01024836USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YETI į USD kaina?
Dabartinė YETI kaina USD valiuta yra $ 0.01024836. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra YETI rinkos kapitalizacija?
YETI rinkos kapitalizacija yra $ 8.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YETI apyvartoje?
YETI apyvartoje yra 800.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YETI kaina?
YETI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02256791USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YETI kaina?
YETI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00505683USD.
Kokia yra YETI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YETI yra --USD.
Ar YETI kaina šiais metais kils?
YETI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YETI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
YETI (YETI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

