Daugiau apie YAP

YAP Kainos informacija

YAP Oficiali svetainė

YAP Tokenomika

YAP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

yap logotipas

yap kaina (YAP)

Neįtraukta į sąrašą

1 YAP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
yap (YAP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:23:15(UTC+8)

yap (YAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00709958
$ 0.00709958$ 0.00709958

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-0.79%

+0.40%

+0.40%

yap (YAP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YAP kaina yra $ 0.00709958, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YAP per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – -0.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

yap (YAP) rinkos informacija

$ 52.15K
$ 52.15K$ 52.15K

--
----

$ 52.15K
$ 52.15K$ 52.15K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,317.020526
999,982,317.020526 999,982,317.020526

Dabartinė yap rinkos kapitalizacija yra $ 52.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YAP apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999982317.020526. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.15K

yap (YAP) kainos istorija USD

Šiandienos yap kainos pokytis į USD: $ 0.
yap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
yap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
yap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.79%
30 dienų$ 0+13.61%
60 dienų$ 0+8.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra yap (YAP)

Yap is for tweeters, podders, streamers, memers & just overall yappers. Yap will be making a meme website for top memes of the day & yap.capital merch brand for Yap Caps. From using playful approach to onboarding users onchain hopefully Yap will help with natural spread of crypto via organic word of mouth. yap.money will be an easy way to share "meme" value. Not much better feeling than yapping with your homies.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

yap (YAP) išteklius

Oficiali svetainė

yap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos yap (YAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų yap (YAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes yap prognozes.

Peržiūrėkite yap kainos prognozę dabar!

YAP į vietos valiutas

yap (YAP) Tokenomika

Supratimas apie yap (YAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie yap (YAP)

Kiek yap(YAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YAP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YAP į USD kaina?
Dabartinė YAP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra yap rinkos kapitalizacija?
YAP rinkos kapitalizacija yra $ 52.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YAP apyvartoje?
YAP apyvartoje yra 999.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YAP kaina?
YAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00709958USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YAP kaina?
YAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YAP yra --USD.
Ar YAP kaina šiais metais kils?
YAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:23:15(UTC+8)

yap (YAP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.