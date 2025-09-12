Daugiau apie XTT-B20

XTT-B20 Kainos informacija

XTT-B20 Oficiali svetainė

XTT-B20 Tokenomika

XTT-B20 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

XTblock logotipas

XTblock kaina (XTT-B20)

Neįtraukta į sąrašą

1 XTT-B20 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012179
$0.00012179$0.00012179
+2.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
XTblock (XTT-B20) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:50:51(UTC+8)

XTblock (XTT-B20) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.584553
$ 0.584553$ 0.584553

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+2.63%

+2.65%

+2.65%

XTblock (XTT-B20) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XTT-B20 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTT-B20 kaina yra $ 0.584553, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTT-B20 per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +2.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XTblock (XTT-B20) rinkos informacija

$ 20.20K
$ 20.20K$ 20.20K

--
----

$ 42.63K
$ 42.63K$ 42.63K

165.87M
165.87M 165.87M

350,000,000.0
350,000,000.0 350,000,000.0

Dabartinė XTblock rinkos kapitalizacija yra $ 20.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XTT-B20 apyvartoje yra 165.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 350000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.63K

XTblock (XTT-B20) kainos istorija USD

Šiandienos XTblock kainos pokytis į USD: $ 0.
XTblock 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
XTblock 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
XTblock 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.63%
30 dienų$ 0-7.81%
60 dienų$ 0-14.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra XTblock (XTT-B20)

A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

XTblock (XTT-B20) išteklius

Oficiali svetainė

XTblock kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XTblock (XTT-B20) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XTblock (XTT-B20) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XTblock prognozes.

Peržiūrėkite XTblock kainos prognozę dabar!

XTT-B20 į vietos valiutas

XTblock (XTT-B20) Tokenomika

Supratimas apie XTblock (XTT-B20) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XTT-B20išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XTblock (XTT-B20)

Kiek XTblock(XTT-B20) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XTT-B20 kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XTT-B20 į USD kaina?
Dabartinė XTT-B20 kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XTblock rinkos kapitalizacija?
XTT-B20 rinkos kapitalizacija yra $ 20.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XTT-B20 apyvartoje?
XTT-B20 apyvartoje yra 165.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XTT-B20 kaina?
XTT-B20 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.584553USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XTT-B20 kaina?
XTT-B20 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XTT-B20 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XTT-B20 yra --USD.
Ar XTT-B20 kaina šiais metais kils?
XTT-B20 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XTT-B20 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:50:51(UTC+8)

XTblock (XTT-B20) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.