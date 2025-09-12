XENOMORPH kaina (XENO)
XENOMORPH (XENO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XENO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XENO kaina yra $ 0.01050784, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XENO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė XENOMORPH rinkos kapitalizacija yra $ 18.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XENO apyvartoje yra 997.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 997188255.439353. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.05K
Šiandienos XENOMORPH kainos pokytis į USD: $ 0.
XENOMORPH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
XENOMORPH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
XENOMORPH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.17%
|30 dienų
|$ 0
|+20.82%
|60 dienų
|$ 0
|+37.06%
|90 dienų
|$ 0
|--
Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
