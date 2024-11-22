XENOMORPH (XENO) Tokenomika
Xeno
Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery.
Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms.
Core Project Components:
AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations.
Technological Infrastructure:
By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
XENOMORPH (XENO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius XENOMORPH (XENO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
XENOMORPH (XENO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti XENOMORPH (XENO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XENO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek XENO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate XENO tokenomiką, galite peržiūrėti XENO tokeno kainą realiuoju laiku!
