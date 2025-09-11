Daugiau apie XBG

XBorg logotipas

XBorg kaina (XBG)

Neįtraukta į sąrašą

1 XBG į USD – tiesioginė kaina:

$0.074535
$0.074535
-0.50%1D
mexc
USD
XBorg (XBG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:50:25(UTC+8)

XBorg (XBG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.073701
$ 0.073701
24 val. žemiausia
$ 0.075933
$ 0.075933
24 val. aukščiausia

$ 0.073701
$ 0.073701

$ 0.075933
$ 0.075933

$ 0.41625
$ 0.41625

$ 0.04681858
$ 0.04681858

-1.15%

-0.50%

-5.41%

-5.41%

XBorg (XBG) realiojo laiko kaina yra $0.074535. Per pastarąsias 24 valandas XBG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.073701 iki aukščiausios $ 0.075933 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XBG kaina yra $ 0.41625, o žemiausia – $ 0.04681858.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XBG per pastarąją valandą pasikeitė -1.15%, per 24 valandas – -0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XBorg (XBG) rinkos informacija

$ 16.06M
$ 16.06M

--
--

$ 74.71M
$ 74.71M

215.00M
215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė XBorg rinkos kapitalizacija yra $ 16.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XBG apyvartoje yra 215.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.71M

XBorg (XBG) kainos istorija USD

Šiandienos XBorg kainos pokytis į USD: $ -0.00038100252626899.
XBorg 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0235734602.
XBorg 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012742056.
XBorg 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00900825965288824.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00038100252626899-0.50%
30 dienų$ -0.0235734602-31.62%
60 dienų$ -0.0012742056-1.70%
90 dienų$ +0.00900825965288824+13.75%

Kas yra XBorg (XBG)

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

XBorg (XBG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

XBorg kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XBorg (XBG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XBorg (XBG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XBorg prognozes.

Peržiūrėkite XBorg kainos prognozę dabar!

XBG į vietos valiutas

XBorg (XBG) Tokenomika

Supratimas apie XBorg (XBG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XBGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XBorg (XBG)

Kiek XBorg(XBG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XBG kaina USD valiuta yra 0.074535USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XBG į USD kaina?
Dabartinė XBG kaina USD valiuta yra $ 0.074535. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XBorg rinkos kapitalizacija?
XBG rinkos kapitalizacija yra $ 16.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XBG apyvartoje?
XBG apyvartoje yra 215.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XBG kaina?
XBG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.41625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XBG kaina?
XBG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04681858USD.
Kokia yra XBG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XBG yra --USD.
Ar XBG kaina šiais metais kils?
XBG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XBG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:50:25(UTC+8)

