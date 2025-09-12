Wrapped A7A5 kaina (WA7A5)
Wrapped A7A5 (WA7A5) realiojo laiko kaina yra $0.00037179. Per pastarąsias 24 valandas WA7A5 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00036826 iki aukščiausios $ 0.00040407 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WA7A5 kaina yra $ 0.01311115, o žemiausia – $ 0.00036826.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WA7A5 per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -7.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wrapped A7A5 rinkos kapitalizacija yra $ 139.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WA7A5 apyvartoje yra 375.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 375794421.990724. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 139.72K
Šiandienos Wrapped A7A5 kainos pokytis į USD: $ 0.
Wrapped A7A5 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003610219.
Wrapped A7A5 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003610974.
Wrapped A7A5 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.012348251998793678.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-7.56%
|30 dienų
|$ -0.0003610219
|-97.10%
|60 dienų
|$ -0.0003610974
|-97.12%
|90 dienų
|$ -0.012348251998793678
|-97.07%
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
