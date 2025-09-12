Daugiau apie WA7A5

Wrapped A7A5 logotipas

Wrapped A7A5 kaina (WA7A5)

Neįtraukta į sąrašą

1 WA7A5 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00037179
$0.00037179$0.00037179
-7.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Wrapped A7A5 (WA7A5) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:04:30(UTC+8)

Wrapped A7A5 (WA7A5) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00036826
$ 0.00036826$ 0.00036826
24 val. žemiausia
$ 0.00040407
$ 0.00040407$ 0.00040407
24 val. aukščiausia

$ 0.00036826
$ 0.00036826$ 0.00036826

$ 0.00040407
$ 0.00040407$ 0.00040407

$ 0.01311115
$ 0.01311115$ 0.01311115

$ 0.00036826
$ 0.00036826$ 0.00036826

+0.07%

-7.56%

-22.19%

-22.19%

Wrapped A7A5 (WA7A5) realiojo laiko kaina yra $0.00037179. Per pastarąsias 24 valandas WA7A5 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00036826 iki aukščiausios $ 0.00040407 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WA7A5 kaina yra $ 0.01311115, o žemiausia – $ 0.00036826.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WA7A5 per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -7.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped A7A5 (WA7A5) rinkos informacija

$ 139.72K
$ 139.72K$ 139.72K

--
----

$ 139.72K
$ 139.72K$ 139.72K

375.79M
375.79M 375.79M

375,794,421.990724
375,794,421.990724 375,794,421.990724

Dabartinė Wrapped A7A5 rinkos kapitalizacija yra $ 139.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WA7A5 apyvartoje yra 375.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 375794421.990724. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 139.72K

Wrapped A7A5 (WA7A5) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped A7A5 kainos pokytis į USD: $ 0.
Wrapped A7A5 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003610219.
Wrapped A7A5 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003610974.
Wrapped A7A5 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.012348251998793678.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-7.56%
30 dienų$ -0.0003610219-97.10%
60 dienų$ -0.0003610974-97.12%
90 dienų$ -0.012348251998793678-97.07%

Kas yra Wrapped A7A5 (WA7A5)

wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped A7A5 (WA7A5) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Wrapped A7A5 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped A7A5 (WA7A5) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped A7A5 (WA7A5) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped A7A5 prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped A7A5 kainos prognozę dabar!

WA7A5 į vietos valiutas

Wrapped A7A5 (WA7A5) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped A7A5 (WA7A5) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WA7A5išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped A7A5 (WA7A5)

Kiek Wrapped A7A5(WA7A5) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WA7A5 kaina USD valiuta yra 0.00037179USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WA7A5 į USD kaina?
Dabartinė WA7A5 kaina USD valiuta yra $ 0.00037179. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped A7A5 rinkos kapitalizacija?
WA7A5 rinkos kapitalizacija yra $ 139.72KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WA7A5 apyvartoje?
WA7A5 apyvartoje yra 375.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WA7A5 kaina?
WA7A5 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01311115USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WA7A5 kaina?
WA7A5 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00036826USD.
Kokia yra WA7A5 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WA7A5 yra --USD.
Ar WA7A5 kaina šiais metais kils?
WA7A5 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WA7A5 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:04:30(UTC+8)

