WOWswap kaina (WOW)

1 WOW į USD – tiesioginė kaina:

$0.03087813
$0.03087813$0.03087813
+0.10%1D
USD
WOWswap (WOW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:49:55(UTC+8)

WOWswap (WOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03058832
$ 0.03058832$ 0.03058832
24 val. žemiausia
$ 0.03098904
$ 0.03098904$ 0.03098904
24 val. aukščiausia

$ 0.03058832
$ 0.03058832$ 0.03058832

$ 0.03098904
$ 0.03098904$ 0.03098904

$ 70.0
$ 70.0$ 70.0

$ 0.01135594
$ 0.01135594$ 0.01135594

+0.23%

+0.13%

+1.95%

+1.95%

WOWswap (WOW) realiojo laiko kaina yra $0.03087813. Per pastarąsias 24 valandas WOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03058832 iki aukščiausios $ 0.03098904 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOW kaina yra $ 70.0, o žemiausia – $ 0.01135594.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOW per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WOWswap (WOW) rinkos informacija

$ 20.28K
$ 20.28K$ 20.28K

--
----

$ 30.88K
$ 30.88K$ 30.88K

656.67K
656.67K 656.67K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Dabartinė WOWswap rinkos kapitalizacija yra $ 20.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOW apyvartoje yra 656.67K vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.88K

WOWswap (WOW) kainos istorija USD

Šiandienos WOWswap kainos pokytis į USD: $ 0.
WOWswap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014203538.
WOWswap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0054903136.
WOWswap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008486313959946.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.13%
30 dienų$ +0.0014203538+4.60%
60 dienų$ +0.0054903136+17.78%
90 dienų$ -0.0008486313959946-2.67%

Kas yra WOWswap (WOW)

WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.

WOWswap (WOW) Tokenomika

Supratimas apie WOWswap (WOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WOWswap (WOW)

Kiek WOWswap(WOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WOW kaina USD valiuta yra 0.03087813USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WOW į USD kaina?
Dabartinė WOW kaina USD valiuta yra $ 0.03087813. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WOWswap rinkos kapitalizacija?
WOW rinkos kapitalizacija yra $ 20.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WOW apyvartoje?
WOW apyvartoje yra 656.67KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WOW kaina?
WOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 70.0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WOW kaina?
WOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01135594USD.
Kokia yra WOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WOW yra --USD.
Ar WOW kaina šiais metais kils?
WOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
WOWswap (WOW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

