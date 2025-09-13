WOWswap (WOW) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WOWswap kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WOW augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WOWswap kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WOWswap kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:49:07(UTC+8)

WOWswap Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WOWswap galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031000 prekybos kainą 2025 m.

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WOWswap galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.032550 prekybos kainą 2026 m.

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WOW ateities kaina yra $ 0.034178 su 10.25% augimo norma.

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WOW ateities kaina yra $ 0.035887 su 15.76% augimo norma.

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOW 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.037681, o augimo norma – 21.55%.

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOW 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.039565, o augimo norma – 27.63%.

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WOWswap kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.064448 prekybos kainą.

WOWswap (WOW) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WOWswap kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.104979 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.031000
    0.00%
  • 2026
    $ 0.032550
    5.00%
  • 2027
    $ 0.034178
    10.25%
  • 2028
    $ 0.035887
    15.76%
  • 2029
    $ 0.037681
    21.55%
  • 2030
    $ 0.039565
    27.63%
  • 2031
    $ 0.041543
    34.01%
  • 2032
    $ 0.043621
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.045802
    47.75%
  • 2034
    $ 0.048092
    55.13%
  • 2035
    $ 0.050496
    62.89%
  • 2036
    $ 0.053021
    71.03%
  • 2037
    $ 0.055672
    79.59%
  • 2038
    $ 0.058456
    88.56%
  • 2039
    $ 0.061379
    97.99%
  • 2040
    $ 0.064448
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės WOWswap kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.031000
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.031004
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.031030
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.031128
    0.41%
WOWswap (WOW) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WOW kaina yra $0.031000. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WOWswap (WOW) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WOW, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031004. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WOWswap (WOW) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WOW, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.031030. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WOWswap (WOW) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WOW kaina yra $0.031128. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WOWswap kainų statistika

--
----

--

$ 20.36K
$ 20.36K$ 20.36K

656.67K
656.67K 656.67K

--
----

--

Naujausia WOW kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WOW turi 656.67K apyvartą ir $ 20.36K bendrą rinkos kapitalizaciją.

WOWswap istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WOWswap, dabartinė WOWswap kaina yra 0.031000USD. Apyvartinė WOWswap (WOW) pasiūla yra 656.67K WOW, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20,357.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.40%
    $ 0.000122
    $ 0.031057
    $ 0.030799
  • 7 dienos
    2.36%
    $ 0.000730
    $ 0.031005
    $ 0.029411
  • 30 dienų
    2.73%
    $ 0.000847
    $ 0.031005
    $ 0.029411
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WOWswap kaina pasikeitė $0.000122, atspindinti 0.40% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WOWswap buvo prekiaujama aukščiausia $0.031005 ir žemiausia $0.029411. Kainos pokytis buvo 2.36%. Ši naujausia tendencija parodo WOW potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WOWswap įvyko 2.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000847 vertę. Tai rodo, kad WOW artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia WOWswap (WOW) kainų prognozės modulis?

WOWswap Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WOW kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WOWswap ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WOW būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WOWswap kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WOW ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WOW pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WOWswap potencialą.

Kodėl WOW kainų prognozė yra svarbi?

WOW kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WOW dabar?
Pagal jūsų prognozes, WOW pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WOW kainų prognozė?
Remiantis WOWswap (WOW) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WOW kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WOW 2026 m.?
1 vieneto WOWswap (WOW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WOW kaina 2027 m.?
WOWswap (WOW) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WOW kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WOW kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WOWswap (WOW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WOW kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WOWswap (WOW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WOW 2030 m.?
1 vieneto WOWswap (WOW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WOW kainų prognozė 2040 metams?
WOWswap (WOW) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WOW kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:49:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.