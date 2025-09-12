Daugiau apie WOOF

Woof logotipas

Woof kaina (WOOF)

Neįtraukta į sąrašą

1 WOOF į USD – tiesioginė kaina:

$0.00079667
$0.00079667$0.00079667
+1.60%1D
mexc
USD
Woof (WOOF) kainos grafikas realiu laiku
Woof (WOOF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01513324
$ 0.01513324$ 0.01513324

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+1.67%

+3.63%

+3.63%

Woof (WOOF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WOOF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOOF kaina yra $ 0.01513324, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOOF per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Woof (WOOF) rinkos informacija

$ 378.07K
$ 378.07K$ 378.07K

--
----

$ 796.89K
$ 796.89K$ 796.89K

474.43M
474.43M 474.43M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Woof rinkos kapitalizacija yra $ 378.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOOF apyvartoje yra 474.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 796.89K

Woof (WOOF) kainos istorija USD

Šiandienos Woof kainos pokytis į USD: $ 0.
Woof 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Woof 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Woof 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.67%
30 dienų$ 0+73.11%
60 dienų$ 0+37.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra Woof (WOOF)

Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.

Woof (WOOF) išteklius

Oficiali svetainė

Woof kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Woof (WOOF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Woof (WOOF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Woof prognozes.

Peržiūrėkite Woof kainos prognozę dabar!

WOOF į vietos valiutas

Woof (WOOF) Tokenomika

Supratimas apie Woof (WOOF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOOFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Woof (WOOF)

Kiek Woof(WOOF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WOOF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WOOF į USD kaina?
Dabartinė WOOF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Woof rinkos kapitalizacija?
WOOF rinkos kapitalizacija yra $ 378.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WOOF apyvartoje?
WOOF apyvartoje yra 474.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WOOF kaina?
WOOF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01513324USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WOOF kaina?
WOOF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WOOF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WOOF yra --USD.
Ar WOOF kaina šiais metais kils?
WOOF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WOOF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.