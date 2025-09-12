Woof kaina (WOOF)
Woof (WOOF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WOOF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOOF kaina yra $ 0.01513324, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOOF per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Woof rinkos kapitalizacija yra $ 378.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOOF apyvartoje yra 474.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 796.89K
Šiandienos Woof kainos pokytis į USD: $ 0.
Woof 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Woof 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Woof 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.67%
|30 dienų
|$ 0
|+73.11%
|60 dienų
|$ 0
|+37.03%
|90 dienų
|$ 0
|--
Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.
