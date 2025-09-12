Daugiau apie WIDI

WIDI kaina (WIDI)

Neįtraukta į sąrašą

1 WIDI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00182915
-6.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
WIDI (WIDI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:03:27(UTC+8)

WIDI (WIDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00182776
24 val. žemiausia
$ 0.0019656
24 val. aukščiausia

$ 0.00182776
$ 0.0019656
$ 0.00475464
$ 0.00141021
-1.78%

-6.80%

+3.58%

+3.58%

WIDI (WIDI) realiojo laiko kaina yra $0.00182914. Per pastarąsias 24 valandas WIDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00182776 iki aukščiausios $ 0.0019656 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIDI kaina yra $ 0.00475464, o žemiausia – $ 0.00141021.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIDI per pastarąją valandą pasikeitė -1.78%, per 24 valandas – -6.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WIDI (WIDI) rinkos informacija

$ 1.83M
--
$ 1.83M
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė WIDI rinkos kapitalizacija yra $ 1.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WIDI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M

WIDI (WIDI) kainos istorija USD

Šiandienos WIDI kainos pokytis į USD: $ -0.000133620375335101.
WIDI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001433760.
WIDI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001986310.
WIDI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000036075333090723.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000133620375335101-6.80%
30 dienų$ -0.0001433760-7.83%
60 dienų$ -0.0001986310-10.85%
90 dienų$ +0.000036075333090723+2.01%

Kas yra WIDI (WIDI)

Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access.

WIDI (WIDI) išteklius

Oficiali svetainė

WIDI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WIDI (WIDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WIDI (WIDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WIDI prognozes.

Peržiūrėkite WIDI kainos prognozę dabar!

WIDI į vietos valiutas

WIDI (WIDI) Tokenomika

Supratimas apie WIDI (WIDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WIDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WIDI (WIDI)

Kiek WIDI(WIDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WIDI kaina USD valiuta yra 0.00182914USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WIDI į USD kaina?
Dabartinė WIDI kaina USD valiuta yra $ 0.00182914. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WIDI rinkos kapitalizacija?
WIDI rinkos kapitalizacija yra $ 1.83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WIDI apyvartoje?
WIDI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WIDI kaina?
WIDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00475464USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WIDI kaina?
WIDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00141021USD.
Kokia yra WIDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WIDI yra --USD.
Ar WIDI kaina šiais metais kils?
WIDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WIDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:03:27(UTC+8)

WIDI (WIDI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.