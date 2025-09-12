Daugiau apie HUDDLE

We Will Huddle kaina (HUDDLE)

1 HUDDLE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012165
+6.60%1D
USD
We Will Huddle (HUDDLE) kainos grafikas realiu laiku
We Will Huddle (HUDDLE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.26%

+6.44%

-1.11%

-1.11%

We Will Huddle (HUDDLE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HUDDLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUDDLE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUDDLE per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +6.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

We Will Huddle (HUDDLE) rinkos informacija

$ 120.55K
--
$ 120.55K
990.98M
990,983,037.5851233
Dabartinė We Will Huddle rinkos kapitalizacija yra $ 120.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HUDDLE apyvartoje yra 990.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 990983037.5851233. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 120.55K

We Will Huddle (HUDDLE) kainos istorija USD

Šiandienos We Will Huddle kainos pokytis į USD: $ 0.
We Will Huddle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
We Will Huddle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
We Will Huddle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+6.44%
30 dienų$ 0-63.62%
60 dienų$ 0-5.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra We Will Huddle (HUDDLE)

$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

We Will Huddle (HUDDLE) išteklius

Oficiali svetainė

We Will Huddle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos We Will Huddle (HUDDLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų We Will Huddle (HUDDLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes We Will Huddle prognozes.

Peržiūrėkite We Will Huddle kainos prognozę dabar!

HUDDLE į vietos valiutas

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomika

Supratimas apie We Will Huddle (HUDDLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUDDLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie We Will Huddle (HUDDLE)

Kiek We Will Huddle(HUDDLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUDDLE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUDDLE į USD kaina?
Dabartinė HUDDLE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra We Will Huddle rinkos kapitalizacija?
HUDDLE rinkos kapitalizacija yra $ 120.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUDDLE apyvartoje?
HUDDLE apyvartoje yra 990.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUDDLE kaina?
HUDDLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUDDLE kaina?
HUDDLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HUDDLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUDDLE yra --USD.
Ar HUDDLE kaina šiais metais kils?
HUDDLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUDDLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.