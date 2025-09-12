Daugiau apie TVK

TVK Kainos informacija

TVK Oficiali svetainė

TVK Tokenomika

TVK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Virtua logotipas

Virtua kaina (TVK)

Neįtraukta į sąrašą

1 TVK į USD – tiesioginė kaina:

$0.02925869
$0.02925869$0.02925869
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Virtua (TVK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:01:26(UTC+8)

Virtua (TVK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0284049
$ 0.0284049$ 0.0284049
24 val. žemiausia
$ 0.02963318
$ 0.02963318$ 0.02963318
24 val. aukščiausia

$ 0.0284049
$ 0.0284049$ 0.0284049

$ 0.02963318
$ 0.02963318$ 0.02963318

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 0.01767338
$ 0.01767338$ 0.01767338

-0.07%

-0.45%

+6.51%

+6.51%

Virtua (TVK) realiojo laiko kaina yra $0.02925869. Per pastarąsias 24 valandas TVK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0284049 iki aukščiausios $ 0.02963318 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TVK kaina yra $ 1.21, o žemiausia – $ 0.01767338.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TVK per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Virtua (TVK) rinkos informacija

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

--
----

$ 35.11M
$ 35.11M$ 35.11M

83.04M
83.04M 83.04M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Dabartinė Virtua rinkos kapitalizacija yra $ 2.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TVK apyvartoje yra 83.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.11M

Virtua (TVK) kainos istorija USD

Šiandienos Virtua kainos pokytis į USD: $ -0.00013507108957045.
Virtua 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0022221068.
Virtua 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0051568119.
Virtua 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006422498664518.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00013507108957045-0.45%
30 dienų$ -0.0022221068-7.59%
60 dienų$ -0.0051568119-17.62%
90 dienų$ -0.0006422498664518-2.14%

Kas yra Virtua (TVK)

Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Virtua (TVK) išteklius

Oficiali svetainė

Virtua kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Virtua (TVK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Virtua (TVK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Virtua prognozes.

Peržiūrėkite Virtua kainos prognozę dabar!

TVK į vietos valiutas

Virtua (TVK) Tokenomika

Supratimas apie Virtua (TVK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TVKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Virtua (TVK)

Kiek Virtua(TVK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TVK kaina USD valiuta yra 0.02925869USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TVK į USD kaina?
Dabartinė TVK kaina USD valiuta yra $ 0.02925869. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Virtua rinkos kapitalizacija?
TVK rinkos kapitalizacija yra $ 2.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TVK apyvartoje?
TVK apyvartoje yra 83.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TVK kaina?
TVK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.21USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TVK kaina?
TVK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01767338USD.
Kokia yra TVK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TVK yra --USD.
Ar TVK kaina šiais metais kils?
TVK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TVK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:01:26(UTC+8)

Virtua (TVK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.