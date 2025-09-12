Daugiau apie VIPER

VIPER kaina (VIPER)

Neįtraukta į sąrašą

1 VIPER į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+7.90%1D
USD
VIPER (VIPER) kainos grafikas realiu laiku
VIPER (VIPER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+8.03%

+13.40%

+13.40%

VIPER (VIPER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VIPER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIPER kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIPER per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +8.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VIPER (VIPER) rinkos informacija

$ 332.42K
$ 332.42K$ 332.42K

--
----

$ 332.42K
$ 332.42K$ 332.42K

76.72B
76.72B 76.72B

76,715,880,000.0
76,715,880,000.0 76,715,880,000.0

Dabartinė VIPER rinkos kapitalizacija yra $ 332.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VIPER apyvartoje yra 76.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 76715880000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 332.42K

VIPER (VIPER) kainos istorija USD

Šiandienos VIPER kainos pokytis į USD: $ 0.
VIPER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VIPER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VIPER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+8.03%
30 dienų$ 0+45.86%
60 dienų$ 0-6.82%
90 dienų$ 0--

Kas yra VIPER (VIPER)

VIPER is a deflationary memecoin that was launched on Cardano. It has become a cultural crypto movement and an icon in the web3 world, representing fun and innovation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

VIPER (VIPER) išteklius

Oficiali svetainė

VIPER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VIPER (VIPER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VIPER (VIPER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VIPER prognozes.

Peržiūrėkite VIPER kainos prognozę dabar!

VIPER į vietos valiutas

VIPER (VIPER) Tokenomika

Supratimas apie VIPER (VIPER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIPERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VIPER (VIPER)

Kiek VIPER(VIPER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIPER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIPER į USD kaina?
Dabartinė VIPER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VIPER rinkos kapitalizacija?
VIPER rinkos kapitalizacija yra $ 332.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIPER apyvartoje?
VIPER apyvartoje yra 76.72BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIPER kaina?
VIPER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIPER kaina?
VIPER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VIPER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIPER yra --USD.
Ar VIPER kaina šiais metais kils?
VIPER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIPER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
