ViciCoin (VCNT) realiojo laiko kaina yra $18.67. Per pastarąsias 24 valandas VCNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 18.4 iki aukščiausios $ 18.71 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VCNT kaina yra $ 25.01, o žemiausia – $ 4.15.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VCNT per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +1.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ViciCoin rinkos kapitalizacija yra $ 106.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VCNT apyvartoje yra 5.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.77M
Šiandienos ViciCoin kainos pokytis į USD: $ +0.269113.
ViciCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0488220500.
ViciCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.7886581400.
ViciCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.397609779730105.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.269113
|+1.46%
|30 dienų
|$ -0.0488220500
|-0.26%
|60 dienų
|$ -0.7886581400
|-4.22%
|90 dienų
|$ -1.397609779730105
|-6.96%
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
Supratimas apie ViciCoin (VCNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VCNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
