Velas (VLX) realiojo laiko kaina yra $0.0044077. Per pastarąsias 24 valandas VLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00436438 iki aukščiausios $ 0.00445221 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VLX kaina yra $ 0.568966, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VLX per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +267.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Velas rinkos kapitalizacija yra $ 12.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VLX apyvartoje yra 2.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 2751422977.736026. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.13M
Šiandienos Velas kainos pokytis į USD: $ 0.
Velas 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0043401039.
Velas 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0059547885.
Velas 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00185149297409772.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.06%
|30 dienų
|$ +0.0043401039
|+98.47%
|60 dienų
|$ +0.0059547885
|+135.10%
|90 dienų
|$ +0.00185149297409772
|+72.43%
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
