Velas (VLX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Velas kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VLX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Velas kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Velas kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Velas Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Velas (VLX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Velas galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004403 prekybos kainą 2025 m.

Velas (VLX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Velas galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004624 prekybos kainą 2026 m.

Velas (VLX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VLX ateities kaina yra $ 0.004855 su 10.25% augimo norma.

Velas (VLX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VLX ateities kaina yra $ 0.005098 su 15.76% augimo norma.

Velas (VLX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VLX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005353, o augimo norma – 21.55%.

Velas (VLX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VLX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005620, o augimo norma – 27.63%.

Velas (VLX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Velas kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.009155 prekybos kainą.

Velas (VLX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Velas kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014913 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004403
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004624
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004855
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005098
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005353
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005620
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005901
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006196
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006506
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006832
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007173
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007532
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007908
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008304
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008719
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009155
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Velas kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004403
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004404
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004408
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004422
    0.41%
Velas (VLX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VLX kaina yra $0.004403. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Velas (VLX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VLX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004404. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Velas (VLX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VLX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004408. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Velas (VLX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VLX kaina yra $0.004422. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Velas kainų statistika

--
----

--

$ 12.13M
$ 12.13M

2.75B
2.75B 2.75B

--
----

--

Naujausia VLX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VLX turi 2.75B apyvartą ir $ 12.13M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Velas istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Velas, dabartinė Velas kaina yra 0.004403USD. Apyvartinė Velas (VLX) pasiūla yra 2.75B VLX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12,130,958.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.22%
    $ 0
    $ 0.004493
    $ 0.004362
  • 7 dienos
    -0.64%
    $ -0.000028
    $ 0.004478
    $ 0.001195
  • 30 dienų
    89.78%
    $ 0.003954
    $ 0.004478
    $ 0.001195
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Velas kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.22% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Velas buvo prekiaujama aukščiausia $0.004478 ir žemiausia $0.001195. Kainos pokytis buvo -0.64%. Ši naujausia tendencija parodo VLX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Velas įvyko 89.78%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003954 vertę. Tai rodo, kad VLX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Velas (VLX) kainų prognozės modulis?

Velas Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VLX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Velas ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VLX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Velas kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VLX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VLX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Velas potencialą.

Kodėl VLX kainų prognozė yra svarbi?

VLX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VLX dabar?
Pagal jūsų prognozes, VLX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VLX kainų prognozė?
Remiantis Velas (VLX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VLX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VLX 2026 m.?
1 vieneto Velas (VLX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VLX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VLX kaina 2027 m.?
Velas (VLX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VLX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VLX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Velas (VLX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VLX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Velas (VLX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VLX 2030 m.?
1 vieneto Velas (VLX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VLX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VLX kainų prognozė 2040 metams?
Velas (VLX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VLX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.