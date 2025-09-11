Daugiau apie USD0

Usual USD logotipas

Usual USD kaina (USD0)

Neįtraukta į sąrašą

1 USD0 į USD – tiesioginė kaina:

$0.999156
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Usual USD (USD0) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:37:27(UTC+8)

Usual USD (USD0) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.997068
24 val. žemiausia
$ 1.0
24 val. aukščiausia

$ 0.997068
$ 1.0
$ 1.33
$ 0.962885
-0.01%

-0.04%

+0.03%

+0.03%

Usual USD (USD0) realiojo laiko kaina yra $0.998766. Per pastarąsias 24 valandas USD0 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.997068 iki aukščiausios $ 1.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USD0 kaina yra $ 1.33, o žemiausia – $ 0.962885.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USD0 per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Usual USD (USD0) rinkos informacija

$ 565.56M
--
$ 565.56M
566.78M
566,775,631.624673
Dabartinė Usual USD rinkos kapitalizacija yra $ 565.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USD0 apyvartoje yra 566.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 566775631.624673. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 565.56M

Usual USD (USD0) kainos istorija USD

Šiandienos Usual USD kainos pokytis į USD: $ -0.0004298336002223.
Usual USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013446386.
Usual USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008044061.
Usual USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011958244947306.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004298336002223-0.04%
30 dienų$ +0.0013446386+0.13%
60 dienų$ +0.0008044061+0.08%
90 dienų$ +0.0011958244947306+0.12%

Kas yra Usual USD (USD0)

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Usual USD (USD0) išteklius

Oficiali svetainė

Usual USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Usual USD (USD0) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Usual USD (USD0) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Usual USD prognozes.

Peržiūrėkite Usual USD kainos prognozę dabar!

USD0 į vietos valiutas

Usual USD (USD0) Tokenomika

Supratimas apie Usual USD (USD0) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USD0išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Usual USD (USD0)

Kiek Usual USD(USD0) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USD0 kaina USD valiuta yra 0.998766USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USD0 į USD kaina?
Dabartinė USD0 kaina USD valiuta yra $ 0.998766. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Usual USD rinkos kapitalizacija?
USD0 rinkos kapitalizacija yra $ 565.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USD0 apyvartoje?
USD0 apyvartoje yra 566.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USD0 kaina?
USD0 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.33USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USD0 kaina?
USD0 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.962885USD.
Kokia yra USD0 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USD0 yra --USD.
Ar USD0 kaina šiais metais kils?
USD0 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USD0 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:37:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.