Usual USD kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:45:59(UTC+8)

Usual USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Usual USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.998206 prekybos kainą 2025 m.

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Usual USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0481 prekybos kainą 2026 m.

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USD0 ateities kaina yra $ 1.1005 su 10.25% augimo norma.

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USD0 ateities kaina yra $ 1.1555 su 15.76% augimo norma.

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USD0 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2133, o augimo norma – 21.55%.

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USD0 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2739, o augimo norma – 27.63%.

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Usual USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0751 prekybos kainą.

Usual USD (USD0) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Usual USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3802 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.998206
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0481
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1005
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1555
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2133
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2739
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3376
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4045
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4748
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5485
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6259
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7072
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7926
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8822
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9763
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0751
    107.89%
Trumpalaikės Usual USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.998206
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.998342
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.999163
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0023
    0.41%
Usual USD (USD0) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USD0 kaina yra $0.998206. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Usual USD (USD0) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USD0, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.998342. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Usual USD (USD0) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USD0, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.999163. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Usual USD (USD0) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USD0 kaina yra $1.0023. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Usual USD kainų statistika

--
----

--

$ 565.65M
$ 565.65M$ 565.65M

566.78M
566.78M 566.78M

--
----

--

Naujausia USD0 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USD0 turi 566.78M apyvartą ir $ 565.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Usual USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Usual USD, dabartinė Usual USD kaina yra 0.998206USD. Apyvartinė Usual USD (USD0) pasiūla yra 566.78M USD0, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $565,645,230.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.999638
    $ 0.99753
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.000239
    $ 0.999243
    $ 0.996855
  • 30 dienų
    0.06%
    $ 0.000595
    $ 0.999243
    $ 0.996855
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Usual USD kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Usual USD buvo prekiaujama aukščiausia $0.999243 ir žemiausia $0.996855. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo USD0 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Usual USD įvyko 0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000595 vertę. Tai rodo, kad USD0 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Usual USD (USD0) kainų prognozės modulis?

Usual USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USD0 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Usual USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USD0 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Usual USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USD0 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USD0 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Usual USD potencialą.

Kodėl USD0 kainų prognozė yra svarbi?

USD0 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USD0 dabar?
Pagal jūsų prognozes, USD0 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USD0 kainų prognozė?
Remiantis Usual USD (USD0) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USD0 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USD0 2026 m.?
1 vieneto Usual USD (USD0) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USD0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USD0 kaina 2027 m.?
Usual USD (USD0) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USD0 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USD0 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Usual USD (USD0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USD0 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Usual USD (USD0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USD0 2030 m.?
1 vieneto Usual USD (USD0) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USD0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USD0 kainų prognozė 2040 metams?
Usual USD (USD0) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USD0 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.