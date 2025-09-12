Daugiau apie UPDOG

UpDog logotipas

UpDog kaina (UPDOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 UPDOG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
UpDog (UPDOG) kainos grafikas realiu laiku
UpDog (UPDOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+0.75%

+5.41%

+5.41%

UpDog (UPDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UPDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UPDOG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UPDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UpDog (UPDOG) rinkos informacija

$ 141.11K
$ 141.11K$ 141.11K

--
----

$ 419.69K
$ 419.69K$ 419.69K

336.23T
336.23T 336.23T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Dabartinė UpDog rinkos kapitalizacija yra $ 141.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UPDOG apyvartoje yra 336.23T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+15. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 419.69K

UpDog (UPDOG) kainos istorija USD

Šiandienos UpDog kainos pokytis į USD: $ 0.
UpDog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UpDog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UpDog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.75%
30 dienų$ 0+11.72%
60 dienų$ 0+28.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra UpDog (UPDOG)

Static yield Auto-generating liquidity protocol by holding which also contain deflationary token modal. Automatic Liquidity provision which takes place as every trade contributes towards automatically generating liquidity that goes into pools. Autonomous static Yield is earned by holders as passive rewards from the deflationary taxes per transactions.

UpDog (UPDOG) išteklius

Oficiali svetainė

UpDog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UpDog (UPDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UpDog (UPDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UpDog prognozes.

Peržiūrėkite UpDog kainos prognozę dabar!

UPDOG į vietos valiutas

UpDog (UPDOG) Tokenomika

Supratimas apie UpDog (UPDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UPDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UpDog (UPDOG)

Kiek UpDog(UPDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UPDOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UPDOG į USD kaina?
Dabartinė UPDOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UpDog rinkos kapitalizacija?
UPDOG rinkos kapitalizacija yra $ 141.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UPDOG apyvartoje?
UPDOG apyvartoje yra 336.23TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UPDOG kaina?
UPDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UPDOG kaina?
UPDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UPDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UPDOG yra --USD.
Ar UPDOG kaina šiais metais kils?
UPDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UPDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
UpDog (UPDOG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

