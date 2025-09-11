UnlockProtocolToken kaina (UP)
-0.30%
+2.16%
-22.50%
-22.50%
UnlockProtocolToken (UP) realiojo laiko kaina yra $0.00416528. Per pastarąsias 24 valandas UP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00400896 iki aukščiausios $ 0.00423318 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UP kaina yra $ 0.084551, o žemiausia – $ 0.00349884.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UP per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – +2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė UnlockProtocolToken rinkos kapitalizacija yra $ 1.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UP apyvartoje yra 279.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.16M
Šiandienos UnlockProtocolToken kainos pokytis į USD: $ 0.
UnlockProtocolToken 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016201177.
UnlockProtocolToken 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014699764.
UnlockProtocolToken 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.16%
|30 dienų
|$ -0.0016201177
|-38.89%
|60 dienų
|$ -0.0014699764
|-35.29%
|90 dienų
|$ 0
|--
Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership.
