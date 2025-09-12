Daugiau apie TYPEN

TYPEN Kainos informacija

TYPEN Oficiali svetainė

TYPEN Tokenomika

TYPEN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Typen logotipas

Typen kaina (TYPEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 TYPEN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Typen (TYPEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:04:34(UTC+8)

Typen (TYPEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.37%

+12.25%

+12.25%

Typen (TYPEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TYPEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TYPEN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TYPEN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Typen (TYPEN) rinkos informacija

$ 10.11K
$ 10.11K$ 10.11K

--
----

$ 10.42K
$ 10.42K$ 10.42K

969.12M
969.12M 969.12M

998,758,947.688063
998,758,947.688063 998,758,947.688063

Dabartinė Typen rinkos kapitalizacija yra $ 10.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TYPEN apyvartoje yra 969.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 998758947.688063. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.42K

Typen (TYPEN) kainos istorija USD

Šiandienos Typen kainos pokytis į USD: $ 0.
Typen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Typen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Typen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.37%
30 dienų$ 0+27.08%
60 dienų$ 0+28.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra Typen (TYPEN)

Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen’s architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He’s built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Typen (TYPEN) išteklius

Oficiali svetainė

Typen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Typen (TYPEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Typen (TYPEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Typen prognozes.

Peržiūrėkite Typen kainos prognozę dabar!

TYPEN į vietos valiutas

Typen (TYPEN) Tokenomika

Supratimas apie Typen (TYPEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TYPENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Typen (TYPEN)

Kiek Typen(TYPEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TYPEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TYPEN į USD kaina?
Dabartinė TYPEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Typen rinkos kapitalizacija?
TYPEN rinkos kapitalizacija yra $ 10.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TYPEN apyvartoje?
TYPEN apyvartoje yra 969.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TYPEN kaina?
TYPEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TYPEN kaina?
TYPEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TYPEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TYPEN yra --USD.
Ar TYPEN kaina šiais metais kils?
TYPEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TYPEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:04:34(UTC+8)

Typen (TYPEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.